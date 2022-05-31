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Роскомнадзор потребовал от Google удалить Tor Browser из российского Play Маркета

Стало известно, что Роскомнадзор потребовал удалить из магазина цифрового контента Play Маркет приложение Tor Browser, которое может использоваться для получения доступа к информации, запрещённой на территории России. Решение о блокировке веб-обозревателя ещё несколько лет назад принял Саратовский районный суд.

Источник изображения: blog.torproject.org

Источник изображения: blog.torproject.org

«Суд признал содержащуюся в Tor Browser информацию запрещённой к распространению на территории Российской Федерации, а также само программное приложение, позволяющее получить доступ к запрещённому контенту и способствующее совершению уголовных преступлений», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Напомним, в декабре прошлого года разработчики сети Tor сообщили о получении уведомления Роскомнадзора о необходимости удалить с сайта torproject.org информацию, распространение которой в РФ запрещено. В противном случае ведомство обещало заблокировать ресурс на территории страны. Позднее в блоге Tor Project появилось сообщение о блокировке. В реестре запрещённой в России информации в качестве причины для блокировки указана ссылка на решение Саратовского районного суда от 18 декабря 2017 года.

В середине этого месяца стало известно, что Саратовский областной суд отменил решение суда первой инстанции по делу о блокировке сайта Tor Project и передал его на повторное рассмотрение.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: tor, tor browser, интернет
tor, tor browser, интернет
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