Аэротакси Lilium смогло плавно перейти от вертикального подъёма к горизонтальному полёту на крыльях

Разработчики аэротакси Lilium с вертикальным взлётом и посадкой сообщили, что электролёт успешно совершил важнейший манёвр — плавно перешёл от вертикального подъёма на пропеллерах к полёту на крыльях. Без совершения подобных манёвров во время взлёта и посадки аэротакси вряд ли будут иметь успех. Полёт на дальние дистанции эффективен только на крыльях по законам аэродинамики, а не на прожорливых канальных пропеллерах.

Ранее аэротакси Lilium уже совершало маневрирование в горизонтальных полётах. Тем не менее, полноценный переход на аэродинамику крыла был испытан только недавно. Время до конца лета компания потратит на всестороннее тестирование перехода от вертикального подъёма на полёт на крыльях. Аэротакси смогло в воздухе переключиться с одного режима полёта в другой и оставалось стабильным на всём протяжении полёта. Это первый в отрасли подобный результат, утверждают в Lilium.

«Переход на основное крыло — это огромный шаг вперёд на нашем пути к запуску, и он подтверждает нашу модель динамики полёта», — сказал соучредитель Lilium Матиас Майнер (Matthias Meiner).

Полностью элекрическое аэротакси Lilium Jet представляет собой конвертоплана с двумя статичными крыльями и поворотными канальными пропеллерами: 12 впереди и 24 сзади. Максимальная скорость пятиместного аппарата будет достигать 300 км/ч с дальностью полёта 300 км. При переходе на крылья электродвигатели снизят потребление до 10 % от взлётной (посадочной). Без надёжного манёвра перехода от вертикального полёта к горизонтальному эти цели достигнуты не будут.