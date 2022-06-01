Авторы Pokemon Scarlet и Violet представили второй трейлер и назвали дату выхода игры

Компания The Pokemon Company и студия Game Freak представили второй трейлер Pokemon Scarlet и Pokemon Violet, а также назвали дату выхода горячо ожидаемой игры и показали двух легендарных покемонов.

Легендарные покемоны, которых разработчики представили в новом трейлере, получили название Корайдон и Мираодон. Первый из них будет эксклюзивно доступен в Pokemon Scarlet. Второй — в Pokemon Violet.

Начальными покемонами в Pokemon Scarlet и Pokemon Violet будут кошка травяного типа Спригатито, крокодил огненного типа Фуэкоко и утёнок водного типа Кваксли.

Авторы отмечают, что Pokemon Scarlet и Pokemon Violet впервые в серии предложат открытый мир. Кроме того, обе версии позволят играть в кооперативном режиме с участием до четырёх пользователей. Наряду с основными элементами серии, такими как торговля покемонами и сражениями, геймеры смогут исследовать вместе районы региона.

Pokemon Scarlet и Pokemon Violet выйдут на Nintendo Switch 18 ноября 2022 года.