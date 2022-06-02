Электромобили Chevrolet Bolt EV и EUV неожиданно потеряли в цене по $6000

В августе прошлого года General Motors была вынуждена объявить отзывную кампанию по замене тяговых батарей на 140 тысячах электромобилей семейства Chevrolet Bolt, выпущенных с 2017 года. Производство машин после отзыва возобновилось только в апреле, и пока все поставщики дружно повышают цены из-за роста стоимости аккумуляторов, Chevrolet снизила их на $6000.

Ряд американских СМИ сообщил об этом шаге накануне вечером. Снижение цен достигает щедрых 18 %, теперь базовую версию Chevrolet Bolt EV можно приобрести за $26 595, если учитывать стоимость доставки машины до дилера в США. Для Chevrolet Bolt EUV новой стартовой ценой станет $27 200. К 2023 модельному году электромобили немного обновились, но представленная в 2016 году машина после ряда модернизаций наверняка покинет конвейер, поскольку GM будет переводить свои электромобили на новую унифицированную платформу Ultium. Предприятие в Огайо, где производятся электромобили данной серии, сейчас подвергается плановой модернизации для перехода на Ultium.

Примечательно, что на такой неожиданный шаг GM пошла в период, когда все производители электромобилей дружно повышают цены на свою продукцию из-за роста затрат на материалы, преимущественно используемые для выпуска тяговых аккумуляторов. Chevrolet Bolt EV предлагает запас хода около 414 км по циклу EPA и имеет длину чуть более 4 метров, позволяя при мощности силовой установки 200 л.с. разгоняться до 96 км/ч за 6,5 секунды. Он не выглядит очень современным на фоне многих электромобилей, готовящихся выйти на американский рынок, а потому GM наверняка пытается пристроить модель на излёте жизненного цикла как можно большему числу клиентов, одновременно стремясь наверстать упущенное из-за отзыва батарей LG, которые в своём прежнем виде стали причиной серии пожаров.

Если в первом квартале 2021 года компании удалось продать 9025 электромобилей данной серии, то из-за остановки конвейера годом позже своих покупателей на территории США за аналогичный период нашли только 358 машин. В отличие от конкурирующего Nissan Leaf, электромобиль Chevrolet Bolt в США уже не может претендовать на федеральную субсидию в сумме $7500 на каждую машину, поэтому снижение базовой цены призвано усилить конкурентные позиции ещё и с учётом этого фактора.