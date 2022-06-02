Минцифры не видит перспектив у азиатского ПО на российском рынке

У программного обеспечения (ПО) из стран Юго-Восточной Азии нет перспектив на российском рынке в связи с отсутствием опыта его использования российскими компаниями, а также сложности локализации таких программных продуктов, считают в Минцифры. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Тем более в России действует жёсткий приоритет применения российского ПО и введены ограничения на покупку иностранного ПО даже из дружественных стран», — отметили представители министерства.

Вместе с тем в Минцифры назвали рынок Юго-Восточной Азии в числе приоритетных направлений для экспорта российского ПО наряду с Ближним Востоком, Латинской Америкой и Африкой.

Согласно указу президента России, с 1 января 2025 года органам государственной власти запрещается использовать иностранный софт и программно-аппаратные комплексы (ПАК) на объектах критической информационной инфраструктуры, а с 31 марта текущего года госкомпаниям запрещено закупать иностранный софт. Впрочем, как отметили эксперты, в связи с введением санкций компании и госструктуры и так не смогут осуществлять подобные закупки.

Следует отметить, что, например, системы объявивших о прекращении деятельности в России разработчиков промышленного ПО SAP и Oracle использует почти вся российская промышленность, энергетика, транспорт, другие отрасли. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на мнение экспертов, реализовать требования к использованию ПО в ряде отраслей будет сложно.