3DNews Технологии и рынок IT. Новости ноутбуки и нетбуки MSI представила профессиональный ноутбук...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

MSI представила профессиональный ноутбук CreatorPro X17 на базе Core i9-12900HX и NVIDIA RTX A5500

Компания MSI представила мощный ноутбук CreatorPro X17. Новинка рассчитана на профессионалов и создателей цифрового контента. В качества основы лэптоп может предложить 16-ядерный флагманский процессор Intel Core i9-12900HX с частотой до 5,0 ГГц, а в качестве графической подсистемы — профессиональный ускоритель NVIDIA RTX A5500.

Источник изображений: MSI

Источник изображений: MSI

Лэптоп оснащён 17,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением UHD (3840 × 2160 пикселей), частотой обновления 120 Гц и 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3.

Новинка предлагает установку до 128 Гбайт оперативной памяти DDR5-4800, а также до четырёх твердотельных NVMe-накопителей. Один из них работает в режиме PCIe 5.0, три остальных — PCIe 4.0. Производитель отмечает, что общий показатель энергопотребления процессора и видеокарты у ноутбука может составлять до 230 Вт, которые перераспределяются между этими компонентами в случае такой необходимости с помощью технологии MSI OverBoost. Процессор лэптопа может потреблять до 150 Вт мощности в пике, ускоритель NVIDIA RTX A5500 с 16 Гбайт памяти GDDR6 до 175 Вт с учётом технологии Dynamic Boost.

Ноутбук получил два сетевых контроллера. Один обеспечивает поддержку проводного подключения со скоростью до 2,5 Гбит/с, второй отвечает за поддержку беспроводных стандартов Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.

CreatorPro X17 оснащён качественной аудиосистемой Dynaudio из четырёх динамиков (2 низкочастотных и два высокочастотных) мощностью по 2 Вт каждый. Клавиатура новика — от SteelSeries. Она имеет RGB-подсветку.

В оснащение ноутбука также входят два разъёма Thunderbolt 4.0 (USB Type-C с альтернативной функцией DisplayPort), три USB 3.2 Gen 2 Type-A, один LAN (RJ45), один HDMI 2.1 (8K@60Гц или 4K@120Гц), один Mini-DisplayPort, а также считыватель карт памяти SD. Кроме того, отмечается наличие инфракрасной веб-камеры с поддержкой разрешения 720p при 30 кадрах/с. В автономном режиме ноутбук работает от батареи на 99,9 Вт·ч. Размеры лэптопа MSI CreatorPro X17 составляют 397 × 330 × 23 мм, а вес равен 3,3 кг.

Стоимость CreatorPro X17 и информацию о его доступности компания сообщит позднее.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
MSI представила игровой ноутбук Titan GT77 12UX — Core i9-12900HX, GeForce RTX 3080 Ti и цена от $3199
MSI представила монитор Optix G274RW в белом корпусе — IPS, Full HD и 170 Гц
MSI выпустила эксклюзивную версию GeForce RTX 3080 10GB Suprim X Assassin’s Creed Valhalla Edition
Анонсирован ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 Pro с чипом AMD Ryzen 6000HS Creator Edition
ASUS представила обновлённые Zenbook на свежих процессорах Intel и AMD
Дебютировал ноутбук Lenovo Yoga Slim 7i Pro с 16" дисплеем 2.5K с частотой обновления 120 Гц
Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: msi, ноутбуки, alder lake
msi, ноутбуки, alder lake
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Экономим правильно: обзор 8 самых дешевых материнских плат Intel B660 75
Обзор и сравнение 7 сервисов проката электросамокатов в Москве (2022 год) 34
Обзор ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600QE): для экономных творцов 21
Обзор и тест СЖО Phanteks Glacier One 240 T30: ломая стереотипы 10

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Эксперимент доказал, что электрический пикап Ford F-150 Lightning при буксировке трейлера теряет половину запаса хода
Hewlett Packard Enterprise решила полностью уйти из России и Беларуси
На Гавайях запустили предприятие по удалению углекислого газа из океана — так дешевле и практичнее, чем из воздуха
Buick провёл ребрендинг, анонсировал первый электромобиль и показал изящный концепт Wildcat
Электромобили Chevrolet Bolt EV и EUV неожиданно потеряли в цене по $6000
Liqid приняла в совет директоров технического директора VMware Cloud 49 мин.
Google сделает единую платформу видеозвонков на базе Duo и Meet 2 ч.
Сбои Proton VPN в России объяснили возможной блокировкой на уровне провайдеров 2 ч.
Ubisoft не станет проводить цифровой показ игр в июне 2 ч.
Пиксельный роглайт-шутер AK-xolotl вышел на Kickstarter и уже празднует первые успехи 2 ч.
Главный операционный директор Meta Шерил Сандберг оставит пост 2 ч.
Минцифры не видит перспектив у азиатского ПО на российском рынке 3 ч.
В Подмосковье заработала система распознавания силуэтов 3 ч.
У социальной ролевой игры Witchbrook появилась страница в Steam и новые скриншоты 3 ч.
Видео: ловкость рук и немного мошенничества в релизном трейлере карточного приключения Card Shark 4 ч.
Установлен новый рекорд скорости передачи данных по оптоволокну — 1 Пбит/с на 52 км 3 мин.
MSI представила профессиональный ноутбук CreatorPro X17 на базе Core i9-12900HX и NVIDIA RTX A5500 23 мин.
Сразу восемь инвесторов заявили о желании поучаствовать в приватизации Toshiba 2 ч.
Китайский автоконцерн Geely вывел в космос первые собственные спутники — они помогут в навигации беспилотных машин 3 ч.
NASA пообещало опубликовать 12 июля первые научные снимки с космического телескопа «Джеймс Уэбб» 4 ч.
Объёмы производства смартфонов Samsung упали в мае на 20 % 4 ч.
NASA выбрало компании для создания новых лунных и космических скафандров 4 ч.
Итальянский автопром намерен найти альтернативу поголовному переходу на выпуск электромобилей 4 ч.
Panasonic отправила компании Tesla первые образцы аккумуляторных ячеек типа 4680 6 ч.
Lamborghini считает, что на рынке найдётся место для гибридов и после 2030 года 7 ч.