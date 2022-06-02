MSI представила профессиональный ноутбук CreatorPro X17 на базе Core i9-12900HX и NVIDIA RTX A5500

Компания MSI представила мощный ноутбук CreatorPro X17. Новинка рассчитана на профессионалов и создателей цифрового контента. В качества основы лэптоп может предложить 16-ядерный флагманский процессор Intel Core i9-12900HX с частотой до 5,0 ГГц, а в качестве графической подсистемы — профессиональный ускоритель NVIDIA RTX A5500.

Лэптоп оснащён 17,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением UHD (3840 × 2160 пикселей), частотой обновления 120 Гц и 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3.

Новинка предлагает установку до 128 Гбайт оперативной памяти DDR5-4800, а также до четырёх твердотельных NVMe-накопителей. Один из них работает в режиме PCIe 5.0, три остальных — PCIe 4.0. Производитель отмечает, что общий показатель энергопотребления процессора и видеокарты у ноутбука может составлять до 230 Вт, которые перераспределяются между этими компонентами в случае такой необходимости с помощью технологии MSI OverBoost. Процессор лэптопа может потреблять до 150 Вт мощности в пике, ускоритель NVIDIA RTX A5500 с 16 Гбайт памяти GDDR6 до 175 Вт с учётом технологии Dynamic Boost.

Ноутбук получил два сетевых контроллера. Один обеспечивает поддержку проводного подключения со скоростью до 2,5 Гбит/с, второй отвечает за поддержку беспроводных стандартов Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.

CreatorPro X17 оснащён качественной аудиосистемой Dynaudio из четырёх динамиков (2 низкочастотных и два высокочастотных) мощностью по 2 Вт каждый. Клавиатура новика — от SteelSeries. Она имеет RGB-подсветку.

В оснащение ноутбука также входят два разъёма Thunderbolt 4.0 (USB Type-C с альтернативной функцией DisplayPort), три USB 3.2 Gen 2 Type-A, один LAN (RJ45), один HDMI 2.1 (8K@60Гц или 4K@120Гц), один Mini-DisplayPort, а также считыватель карт памяти SD. Кроме того, отмечается наличие инфракрасной веб-камеры с поддержкой разрешения 720p при 30 кадрах/с. В автономном режиме ноутбук работает от батареи на 99,9 Вт·ч. Размеры лэптопа MSI CreatorPro X17 составляют 397 × 330 × 23 мм, а вес равен 3,3 кг.

Стоимость CreatorPro X17 и информацию о его доступности компания сообщит позднее.