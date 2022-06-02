Новые смартфоны Infinix серий NOTE 12 и HOT 12 поступят в продажу в России 15 июня

Infinix представила для российского рынка ряд новинок, включая новые модели смартфонов серий NOTE и HOT которые поступят в продажу в ближайшие дни.

Начиная с 15 июня россияне смогут приобрести представителей обновлённой серии HOT — смартфоны HOT 12 PLAY NFC и HOT 12i. Обе модели, предназначенные для геймеров, оснащены 6,82-дюймовым IPS-дисплеем c разрешением HD+, частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации касания 180 Гц. В смартфонах реализован игровой режим Х-Арена, позволяющий использовать три уровня контрастности в играх, а также повышать яркость и цветовую насыщенность изображения.

При этом Infinix HOT 12i имеет тройную тыльную камеру с основным 13-Мп сенсором, а также датчиками для определения глубины сцены и работы ИИ. У HOT 12 PLAY двойная камера (13 Мп + датчик глубины). Разрешение фронтальной камеры с поддержкой ИИ у обеих моделей составляет 8 Мп.

Модели отличаются ёмкостью аккумулятора — 6000 мА·ч у HOT 12 PLAY NFC и 5000 мА·ч — у HOT 12i. Функция Power Marathon позволит оставаться на связи при практически нулевом заряде батареи. Обе модели оснащены сканером отпечатков пальца и поддерживают функцию распознавания по лицу. Улучшенный объёмный звук обеспечивают стереодинамики с технологией DTS. Новинки также поддерживают возможность расширения оперативной памяти до 7 Гбайт за счёт файла подкачки.

Смартфон HOT 12i будет доступен в чёрном и золотом цветовых вариантах, модель HOT 12 PLAY NFC в дополнение будет предлагаться в зелёном цвете. Стоимость смартфона HOT 12 PLAY NFC 4/64 Гбайт составит 12 990 руб. первым покупателям будет предоставлена возможность купить новинку со скидкой по цене 10 990 руб. Модель HOT 12i 4/64 Гбайт обойдётся в 11 990 руб., со скидкой — в 9990 руб.

Infinix также представила флагманскую модель NOTE 12 VIP, оснащённую 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизацией касания 360 Гц. Экран обеспечивает 100 % охват цветовой гаммы DCI-P3 с 10-битной глубиной цвета и более чем 1 млрд оттенков.

Благодаря тонким рамкам соотношение площади экрана к поверхности фронтальной панели составляет 93,1 %. Сертификация TÜV Rheinland гарантирует низкий уровень синего света, позволяя пользоваться смартфоном длительное время без усталости глаз. А интегрированная тактильная система с линейным двигателем с двойной осью X, обеспечивает пользователям совершенно новый сенсорный опыт во время игры. Программное обеспечение Dar-Link 2.0 от Infinix повышает стабильность изображения на основе алгоритма искусственного интеллекта, одновременно снижая температуру устройства во время игрового процесса.

Смартфон основан на процессоре MediaTek Helio G96 с 8 Гбайт оперативной памяти с возможностью расширения до 13 Гбайт через файл подкачки и флеш-накопителем на 256 Гбайт. Эффективный отвод тепла от компонентов обеспечивает 9-слойная графеновая система жидкостного охлаждения.

Тройная камера NOTE 12 VIP с лазерным автофокусом включает в себя 108-Мп основной сенсор, 13-Мп сверхширокоугольный сенсор и датчик глубины сцены. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп. Двойные динамики с DTS обеспечивают мощный объёмный звук. Спецификации смартфона также включают модуль NFC.

Как и вся серия смартфонов NOTE 12, модель NOTE 12 VIP поставляется с новой версией XOS 10.6 на базе Android 12, которая включает новые функции, такие как оптимизатор хранилища и многооконный режим. Кроме того, новинка обладает поддержкой голосового помощника Folax AI. Батарея ёмкостью 4500 мА·ч обладает поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. На зарядку с нуля до 100 % уходит всего 17 минут. Корпус смартфона выполнен из стекловолокна. Толщина корпуса равна 7,89 мм при весе 199 г.

NOTE 12 VIP поступит в продажу 1 июля по цене 32 990 руб., цена со скидкой — 26 990 руб.

Кроме того, Infinix представила для российского рынка беспроводные наушники-вкладыши TWS XE20, которые появятся в продаже в середине июня. TWS XE20 отличаются низким уровнем задержки сигнала в 60 мс, способностью работать до недели от одного заряда и качественным звучанием. Стоимость новинки — 1990 руб.