Toyota представила систему хранения электроэнергии для домашнего использования

Больших успехов в серийном производстве электромобилей Toyota Motor пока не добилась, но гибриды она производит давно, а потому имеет серьёзный опыт работы с тяговыми батареями. Как и некоторые другие крупные автопроизводители, японская корпорация решила вывести на рынок стационарную систему хранения электроэнергии для домашнего использования — пока она будет предлагаться только в Японии.

Географическая специализация нового для Toyota решения отображена даже в названии системы — O-Uchi Kyuden, а также адаптации к местному стандарту электросетей с напряжением 100 вольт. Защищённый от атмосферного воздействия корпус батареи позволяет устанавливать её на улице, она рассчитана на работу в диапазоне температур от минус 20 до плюс 45 градусов по шкале Цельсия. Сама батарея имеет габаритные размеры 1142 × 341 × 432 мм и весит 142 кг, она обладает ёмкостью 8,7 кВт‧ч и способна питать потребителей совокупной мощностью 5,5 кВт. В состав системы также входит блок гибридного управления электропитанием, который весит 33 кг, трансформатор массой 9 кг для сети постоянного тока, а также идентичный по массе адаптер для подключения транспортного средства. Последнее может использоваться как для зарядки собственной тяговой батареи, так и для питания домовой сети при отключении централизованного электроснабжения. В этом случае, правда, мощность подключаемых бытовых потребителей не сможет превышать 1,1 кВт.

Для управления системой разработано и фирменное приложение для смартфонов, но оно пока доступно только на японском языке. В продажу новинка поступит уже в августе, но только на территории Японии. Распространением системы на местном рынке займутся строительные компании. Напомним, что Tesla свои бытовые системы хранения электроэнергии распространяет с 2015 года, позднее к этой компании присоединились Mercedes-Benz и Renault. Как правило, подобные системы оснащаются бывшими в употреблении тяговыми аккумуляторами, что позволяет продлить их жизненный цикл.