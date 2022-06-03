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Американский стартап Ursa Major представил ракетный двигатель на замену российским РД-180 и РД-181

Санкции против России оставили США без ракетных двигателей для первых и вторых ступеней тяжёлых ракет-носителей. Альтернативой им обещают стать будущие ракетные двигатели компаний Blue Origin и Aerojet Rocketdyne. Сегодня появился ещё один кандидат на производство ракетных двигателей для американских тяжёлых ракет — это молодая компания Ursa Major Technologies, созданная в 2015 году выходцем из знаменитой SpaceX Илона Маска.

Источник изображения: Ursa Major Technologies

Ракетный двигатель Arroway. Источник изображения: Ursa Major Technologies

Компания Ursa Major уже разработала и провела огневые испытания двух жидкостных двигателей для лёгких ракет, а также наладила их массовое производство. Это двигатель Hadley («Хадли») тягой 2,2 тс и двигатель Ripley («Рипли») тягой 22,7 тс. Компания произвела и испытала свыше 50 ракетных двигателей и поставит клиентам до конца года 24 из них. Например, клиентом компании является стартап Phantom Space, создающий лёгкую ракету. Для подобных компаний, которым некогда заниматься разработкой собственных двигателей, Ursa Major станет надёжным поставщиком.

Новым двигателем для тяжёлых ракет, которые в совокупности смогут заменить российские двигатели РД-180/181, стал жидкостный ракетный двигатель Arroway с тягой 90 тс. Он уступает по тяге российским двигателям, соответственно, в четыре и два раза, но выгодно отличается работой на метане вместо керосина, что делает его чище при эксплуатации и лучше для повторного использования.

Огневые испытания двигателя Arroway намечены на 2023 год. Коммерческие поставки двигателей начнутся в 2025 году. Заказать можно немедленно.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: ракетный двигатель, американцы
ракетный двигатель, американцы
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