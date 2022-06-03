«Сбер» начал испытания беспилотных автомобилей на улицах Санкт-Петербурга

Два беспилотных автомобиля, принадлежащих подразделению «Сбера» под названием «СберАвтоТех», прошли испытания на улицах Санкт-Петербурга — ранее «Сбер» тестировал машины с автопилотом только в Москве и области. Как пишет N+1, заезды на Крестовском острове провели как минимум две машины с пассажирами и сидящими за рулём водителями.

Первые испытания робомобилей на дорогах общего пользования «Сбер» начал ещё в конце 2020 года — тогда на улицы Москвы вышли беспилотные Kia Ceed SW. С осени прошлого года компания начала перевозить людей по территории «СберУниверситета» в Московской области, а в апреле стало известно, что некоторые сотрудники «Сбер» ездят на беспилотных машинах на востоке столицы. Теперь испытания проводятся и в Санкт-Петербурге.

Демонстрационный ролик на сайте «СберАвтоТеха» обнаружили журналисты N+ , там же они нашли карту маршрута: посадка пассажиров производилась близ стадиона «Газпром Арена», после чего машины следовали мимо станции метро «Крестовский остров». Материал был снят не раньше конца апреля: тогда «Яндекс» завёз в город электросамокаты, которые попали на видео.

Сам «Сбер» пока никак не прокомментировал испытания в Северной столице, но в N+1 предположили, что парк робомобилей «Сбера» уже включает в себя несколько десятков единиц — машины на видео отмечены номерами 40 и 42. Отмечается также, что материалы, касающиеся испытаний в Санкт-Петербурге, по неизвестным причинам были удалены с сайта «СберАвтоТех».