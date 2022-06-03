3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... «Сбер» начал испытания беспилотных автом...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

«Сбер» начал испытания беспилотных автомобилей на улицах Санкт-Петербурга

Два беспилотных автомобиля, принадлежащих подразделению «Сбера» под названием «СберАвтоТех», прошли испытания на улицах Санкт-Петербурга — ранее «Сбер» тестировал машины с автопилотом только в Москве и области. Как пишет N+1, заезды на Крестовском острове провели как минимум две машины с пассажирами и сидящими за рулём водителями.

Источник изображения: youtube.com

Источник изображения: youtube.com

Первые испытания робомобилей на дорогах общего пользования «Сбер» начал ещё в конце 2020 года — тогда на улицы Москвы вышли беспилотные Kia Ceed SW. С осени прошлого года компания начала перевозить людей по территории «СберУниверситета» в Московской области, а в апреле стало известно, что некоторые сотрудники «Сбер» ездят на беспилотных машинах на востоке столицы. Теперь испытания проводятся и в Санкт-Петербурге.

Демонстрационный ролик на сайте «СберАвтоТеха» обнаружили журналисты N+ , там же они нашли карту маршрута: посадка пассажиров производилась близ стадиона «Газпром Арена», после чего машины следовали мимо станции метро «Крестовский остров». Материал был снят не раньше конца апреля: тогда «Яндекс» завёз в город электросамокаты, которые попали на видео.

Источник изображения: nplus1.ru

Источник изображения: nplus1.ru

Сам «Сбер» пока никак не прокомментировал испытания в Северной столице, но в N+1 предположили, что парк робомобилей «Сбера» уже включает в себя несколько десятков единиц — машины на видео отмечены номерами 40 и 42. Отмечается также, что материалы, касающиеся испытаний в Санкт-Петербурге, по неизвестным причинам были удалены с сайта «СберАвтоТех».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Cruise получила право перевозить пассажиров на роботакси в Сан-Франциско за деньги
Флагманский седан Genesis G90 в автоматическом режиме сможет передвигаться со скоростью не более 60 км/ч
Калифорния отозвала у Pony.ai лицензию на испытания беспилотных машин на дорогах
Harley-Davidson Serial 1 выпустит ограниченным тиражом электрический горный велосипед Bash/Mtn за $3999
Samsung SDI и Stellantis построят в штате Индиана предприятие по выпуску тяговых аккумуляторов
Дефицит автомобильных чипов так и не закончился — Toyota сократила план производства на июнь на 100 тыс. авто
Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: сбер, робомобиль, санкт-петербург
сбер, робомобиль, санкт-петербург
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор и сравнение 7 сервисов проката электросамокатов в Москве (2022 год) 39
Обзор и тест СЖО Phanteks Glacier One 240 T30: ломая стереотипы 34
Обзор ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600QE): для экономных творцов 23
Обзор ноутбука Infinix INBOOK X2 (XL21): когда дешево — не значит плохо 17

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Илон Маск объявил о надвигающихся увольнениях в Tesla — уволят до 10 % персонала
Toyota разработала прототип лёгкого и безопасного водородного картриджа для транспорта будущего и не только
Известный инсайдер показал все смартфоны серии iPhone 14 на фото и видео
Видеокарты GeForce RTX 30-й серии стали стремительно набирать популярность в Steam
Итальянский автопром намерен найти альтернативу поголовному переходу на выпуск электромобилей
Евросоюз одобрил одну из крупнейших сделок на рынке ПО: Oracle купит Cerner за $28,3 млрд 7 мин.
Видео: путешествия во времени в первом тизере Old Skies — приключения от авторов Blackwell и Unavowed 2 ч.
Конференция разработчиков российских операционных систем OS DAY 2022 состоится 23–24 июня в РАН 2 ч.
Минцифры введёт в оборот электронные водительские удостоверения до конца 2022 года 3 ч.
Анонсировано крупное обновление аналитической платформы Visiology 3 ч.
Галерея: настройки графики и управления на скриншотах из неанонсированных ПК-версий Returnal и Sackboy: A Big Adventure 3 ч.
Настольные механики, Unity, «альфа» и романы: Owlcat поделилась подробностями Warhammer 40,000: Rogue Trader 4 ч.
Анонсирован Inkbound — кооперативный роглайк c двумя разными героями 4 ч.
Утечка рассекретила дату выхода Marvel’s Midnight Suns и неподтверждённых персонажей, которые появятся в игре 4 ч.
Вдохновлённый Persona и DMC экшен Eternights объединит постапокалипсис с симулятором свиданий 4 ч.
«Сбер» начал испытания беспилотных автомобилей на улицах Санкт-Петербурга 47 мин.
Анонсирован игровой ноутбук Clevo X270 с процессором Intel Alder Lake-H и видеокартой Arc A770M 2 ч.
Солнечный зонд «Паркер» завершает 12-е сближение с Солнцем 2 ч.
3data запустит в Краснодаре дата-центр по модели франшизы 3 ч.
ASUS выпустит твердотельный NVMe-накопитель ROG Strix SQ7 со скоростью чтения до 7000 Мбайт/с 3 ч.
Российская RDW Technology запустила в серийное производство barebone-моноблок с самым высоким уровнем локализации 3 ч.
Sony занялась разработкой космических лазеров — они обеспечат сверхбыструю передачу данных 3 ч.
Субсидируемые государством электромобильные зарядные станции в России теперь должны иметь китайский разъём GB/T 3 ч.
На острове Русский в Приморском крае за 12,4 млрд рублей построят синхротрон 4 ч.
NASA расширит контракт со SpaceX, добавив ещё 5 пилотируемых полётов 4 ч.