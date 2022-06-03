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TikTok выпустит комедийный сериал по подписке за $5

TikTok объединился с компанией Pearpop, которая помогает авторам контента зарабатывать, объединяясь со своими подписчиками, для создания комедийного сериала «В поисках Джерико». Проект реализуется по задумке Джерико Менке (Jericho Menche), одного из популярных авторов платформы, который также сыграет главную роль в сериале.

Источник изображения: amrothman / pixabay.com

Источник изображения: amrothman / pixabay.com

Всего планируется выпустить восемь эпизодов по 30 минут, посмотреть которые можно будет, заплатив $5. Первые два эпизода станут доступны бесплатно всем пользователям TikTok. По сюжету «В поисках Джерико» Менке будет брать комедийные интервью у разных персонажей. К сожалению, других подробностей о сериале, пока неизвестно. В роли продюсеров выступят руководители Pearpop Зак Бернстайн (Zack Bernstein) и Остин Сокол (Austin Sokol). Первый эпизод сериала вышел на этой неделе, в дальнейшем они будут появляться по вторникам и четвергам.

В начале этого года TikTok представила инструмент ежемесячной подписки Live, а в прошлом месяце он стал доступен некоторым популярным авторам контента. Используя Live, популярные авторы могут «увеличить свои доходы, продолжая развивать свои сообщества» за счёт предлагаемых в рамках подписки привилегий, таких как настраиваемые смайлы или чат только для подписчиков. Напомним, в 2020 году TikTok объявил о создании фонда в размере $200 млн, предназначенного для поддержки авторов контента. Функция подписки даёт больше возможностей по увеличению дохода.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: tiktok, сериал, социальная сеть
tiktok, сериал, социальная сеть
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