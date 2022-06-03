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Корабль «Прогресс МС-20» доставил на МКС более 2,5 тонн груза

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-20», который сегодня стартовал с площадки космодрома Байконур, успешно пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции. Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

Источник изображения: «Роскосмос»

Источник изображения: «Роскосмос»

«Новый «Прогресс» привёз более 2,5 тонны грузов и материалов: топливо, воду, сжатый азот и различное оборудование — бортовую ресурсную аппаратуру, инструменты и приспособления для выхода в открытый космос, кабели, датчики, медицинские средства и одежду», — говорится в сообщении «Роскосмоса». Согласно имеющимся данным, стыковка прошла в автоматическом режиме, а её ход контролировался с Земли специалистами Центра управления полётов.

Вместе с этим грузовой корабль доставил на орбитальную станцию укладки для проведения научных экспериментов по российской программе. Речь идёт о ресурсах для проведения исследований пищеварительной и иммунной систем человека, влияния факторов полёта на организм. Ещё на корабле находятся материалы, которые будут использоваться в ходе разработки новых стерилизующих средств, а также при проведении исследования воздействия микроорганизмов на прочность материалов в условиях космического пространства.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: прогресс, космос, мкс
прогресс, космос, мкс
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