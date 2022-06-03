Модули DDR5 за последние полгода заметно подешевели на мировом рынке

Цены на модули оперативной памяти стандарта DDR5 по-прежнему значительно выше, чем на память DDR4, но за последние шесть месяцев упали до более-менее приемлемых значений. Об этом сообщает портал Tom’s Hardware, проанализировавший предложения крупнейших американских магазинов по продаже компьютерной техники — Newegg и Amazon.

Весьма логично, что более доступными являются низкоскоростные модули DDR5 с высокими таймингами. В таком случае цена за 1 Гбайт памяти составит порядка $6-7 или $120–130 за комплект из двух модулей общим объёмом 16 Гбайт. Это значительно меньше той цены, которую продавцы просили за память нового стандарта на старте её продаж. Комплекты дешевле $500–1000 тогда найти в свободной продаже в принципе не представлялось возможным. К счастью, производители чипов памяти DDR5 оптимизируют её производство, дефицит компонентов ослабевает, и вполне закономерно, что модули нового стандарта памяти начинают дешеветь. При этом Tom’s Hardware отмечает, что снижение цен наблюдается не только в США, но также и в Европе. Данные подтверждает немецкий портал ComputerBase, сообщающий, что средняя цена за гигабайт памяти DDR5 на европейском рынке упала почти до €5.

В США самые доступные комплекты памяти DDR5 общим объёмом 16 Гбайт предлагаются под марками Crucial, Kingston и Patriot. Варианты с частотой 4800 МГц и таймингами CL40 можно приобрести за $110–120. Более скоростные комплекты с частотой 5200–5600 МГц и таймингами CL40–CL36 можно приобрести за $120–180. Комплекты из двух планок ОЗУ DDR5 по 16 Гбайт каждая (32 Гбайт в целом) с частотой от 5200 до 5600 МГц и таймингами CL34-CL36 можно найти дешевле $250.

За возможность приобрети ещё более скоростные модули с частотой 6000 МГц и таймингами CL32–CL36 придётся заплатить свыше $300. Это по-прежнему очень дорого, но значительно дешевле, чем было ещё несколько месяцев назад. Например, ещё в декабре прошлого года комплект ОЗУ G.Skill Trident Z DDR5-6000 CL36 на 32 Гбайт предлагался за $4000 (четыре тысячи долларов). В январе его цена упала до $800. А сегодня точно такую же память и даже с более низкими задержками можно найти «всего» за $380.

Весьма вероятно, что к выходу процессоров Ryzen 7000, которые будут работать исключительно с DDR5, модули памяти подешевеют ещё сильнее.