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FTC: жертвы криптовалютных мошенников потеряли более $1 млрд с 2021 года

Криптовалюта продолжает привлекать внимание мошенников. По данным Федеральной торговой комиссии (FTC) США, в период с января 2021 года по март 2022 года суммарные потери жертв криптовалютных мошенников в стране превысили $1 млрд. Свыше 46 тыс. заявлений о мошенничестве с цифровыми активами поступило в FTC за указанный период.

Источник изображения: Dado Ruvic / Reuters

Источник изображения: Dado Ruvic / Reuters

Из отчёта ведомства следует, что наибольшей популярностью у мошенников пользуются самые крупные криптовалюты, такие как биткоин, Ethereum или Tether. Около 70 % случаев мошенничества были связаны с биткоином, тогда как похитить Tether и Ethereum злоумышленники пытались в 10 % и 9 % случаев соответственно. Мошенничество с инвестициями было самым распространённым способом обмана и принесло около $575 млн убытка. Чаще всего такой способ обмана эффективен против инвесторов-любителей, которых легче убедить в получении большого дохода за короткий период.

«Инвестиционные мошенники утверждают, что они могут быстро и легко получить огромную прибыль для инвесторов. Но такие криптовалютные «инвестиции» поступают прямиком в кошелёк мошенников», — сообщил представитель FTC.

Отмечается, что злоумышленники стали активнее использовать социальные сети и приложения для знакомств для обмана на инвестициях в криптовалюту. Мошенники знакомятся с жертвами, входят к ним в доверие и убеждают инвестировать в криптовалюту. Такой способ обмана принёс жертвам злоумышленников более $185 млн убытков.

Стоит сказать, что отчёт FTC сформирован на основе заявлений обманутых криптовалютных инвесторов. На деле же масштабы деятельности мошенников в этой сфере значительно шире. По оценке ведомства, менее 5 % обманутых инвесторов сообщили об этом в FTC. По оценке блокчейн-платформы Chainanlysis, в прошлом году объём незаконно переведённой на счета мошенников криптовалюты составил $14 млрд, что вдвое больше по сравнению с аналогичным показателем годом ранее.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: криптовалюта, мошенничество, мошенники
криптовалюта, мошенничество, мошенники
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