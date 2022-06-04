В США начали разрабатывать дрон с электрошокером для быстрой нейтрализации стрелков

Интенсивность массовых убийств в США не думает снижаться, что побудило компанию Axon начать разработку дрона с электрошокером для нейтрализации стрелков. Дрон станет частью системы видеонаблюдения и быстрого реагирования, что позволит оператору дрона нейтрализовать стрелка в течение одной минуты.

Компания Axon давно поставляет электрошокеры и специальное оборудование американской полиции. Этот опыт пригодится при создании летающей версии электрошокера в виде миниатюрного дрона. Как и обычный шокер, система нейтрализации человека в составе дрона будет выпускать дротики с проводами, которые соединены с системой высоковольтного разряда. Когда дротики впиваются в тело происходит разряд, вызывающий у человека судороги, потерю сознания или, в редких случаях, смерть.

Технические характеристики дрона с шокером пока неизвестны. Кроме уменьшенной версии полицейского электрошокера на борту беспилотника будет камера наблюдения Axon. Система управления дроном будет включаться в сеть наблюдения школ и предприятий. В комплекте будет поставляться обучающая VR-программа для тренировки операторов по нейтрализации стрелков. Предполагается, что такой комбинированный подход в конечном итоге позволит властям «останавливать массовые убийства менее чем за 60 секунд».

Партнерами проекта являются компания Fusus, которая разрабатывает сеть видеонаблюдения, а также компания DroneSense, которая работает над системой управления дронами в режиме реального времени. Можно предположить, что будущее в таких проектах явно будет за ИИ — алгоритм отреагирует на кризис быстрее человека. Остаётся только вспомнить нестареющую классику в виде рассказа Роберта Шекли «Страж-птица» и пожалеть, что дроны с шокерами проблему стрелков не решат, хотя наверняка смогут сохранить множество жизней, а ради этого уже стоит работать.