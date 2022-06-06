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Jonsbo выпустила кулер CR-1000 ARGB с четырьмя тепловыми трубками

В ассортименте Jonsbo появился универсальный процессорный охладитель CR-1000 ARGB с классической башенной конструкцией. Новинка, ка отражено в названии, наделена многоцветной адресуемой подсветкой.

Источник изображений: Jonsbo

Источник изображений: Jonsbo

Конструкция включает алюминиевый радиатор, который пронизывают четыре медные U-образные тепловые трубки. Для них предусмотрен непосредственный контакт с крышкой процессора, что помогает поднять эффективность охлаждения. Прижимная пластина в нижней части выполняет функции небольшого вспомогательного радиатора.

За обдув отвечает 120-миллиметровый вентилятор, скорость вращения которого регулируется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 700 до 1800 оборотов в минуту. Максимальный воздушный поток составляет 114 кубометров в час при уровне шума не более 37,2 дБА.

Кулер имеет габариты 128 × 76 × 158 мм и весит 610 г. Говорится о совместимости с процессорами Intel LGA115x/1200/1700 и AMD AM4. Информации об ориентировочной цене модели Jonsbo CR-1000 ARGB на данный момент нет.

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Рубрики: Новости Hardware, системы охлаждения,
Теги: jonsbo, кулер, охлаждение
jonsbo, кулер, охлаждение
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