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Российские производители банковских карт пообещали полностью удовлетворить спрос — ЦБ пока не будет привлекать конкурентов из Китая

Банк России провёл совещание с участием представителей отечественных производителей банковских карт, ряда банков, а также Национальной системы платёжных карт (НСПК), в ходе которого производители предоставили гарантии обеспечения потребностей банков в платёжных картах в полном объёме, пишет «Коммерсант».

Источник изображения: duma.gov.ru

Источник изображения: duma.gov.ru

Из-за возникшего в последнее время дефицита заготовок для банковских карт и связанным с этим ростом цен власти рассматривают возможность сотрудничества с производителями из Китая, что вызвало беспокойство у отечественных компаний. В совещании приняли участие компании АЛИОТ, «Новакард», «Оренкарт», «Розан Файнэнс», а также ВТБ, ПСБ и «Сбер».

В настоящее время согласно требованию ЦБ карты «Мир» должны выпускаться только в РФ. Пользуясь дефицитом производители необоснованно взвинтили цены на заготовки карт «Мир». Сейчас цены доходят до €7, а в марте составляли до €9, хотя до пандемии стоимость болванки составляла €0,4 за штуку. «Проблема с чипами известна, пусть они подорожали в четыре раза, даже в пять, но тогда карта должна стоить €1,5–2», — отметил источник «Коммерсанта». По словам другого источника, зампред ЦБ Ольга Скоробогатова выразила готовность поддержать отечественных производителей карт при условии предложения ими «адекватных цен». Угроза Центобанка допустить в Россию китайских конкурентов «очень серьёзная и с её помощью вполне можно добиться приемлемых цен».

По мнению исполнительного директора Национальной платёжной ассоциации Марии Михайловой, для снижения спроса на карты стоит пересмотреть запрет на выплаты бюджетных средств на счета, к которым привязаны карты платёжных систем, отличных от «Мира», так как в России карты Visa и Mastercard фактически перестали быть иностранными. В свою очередь, глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров считает, что сокращению потребности в физических носителях будет способствовать переход на виртуальные карты и СБП.

В Центробанке пояснили «Коммерсанту», что регулятор «взаимодействует с банками, выявляя их потребности в заготовках банковских карт» (около 10 млн штук в месяц согласно оценкам экспертов). По словам источников, ЦБ может вернуться к вопросу привлечения зарубежных конкурентов, если отечественные производители не снизят цены.

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Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий, российская наука и промышленность,
Теги: банковская карта, мир, банк россии
банковская карта, мир, банк россии
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