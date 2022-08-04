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Онлайн-кинотеатры в России показали минимальный за пять лет рост выручки

Исследование, проведённое компанией TelecomDaily, говорит о том, что у онлайновых кинотеатров в России практически остановился рост выручки. Связано это с уходом международных сервисов, таких как Netflix и Megogo, а также ростом числа пользователей на пиратских площадках.

Источник изображений: pixabay.com

Источник изображений: pixabay.com

По итогам первой половины 2022-го общая выручка легальных онлайн-видеосервисов в России составила 25,9 млрд рублей. Это только на 5 % больше результата за аналогичный период прошлого года, когда доход равнялся 24,7 млрд рублей. Для сравнения: в первой половине 2021 года рост составлял 31 %, 2020 года — 71 %.

На этом фоне продолжается снижение доли рекламной модели: если по итогам шести месяцев 2021-го она составляла 16,5 %, то теперь — 11 %. Кроме того, произошли серьёзные изменения среди участников рынка.

В частности, «Кинопоиску» за год удалось практически удвоить долю в денежном выражении — с 13 % до 23,2 %. В результате, эта площадка вышла на первое место, а ivi теперь находится на второй позиции с показателем 22,8 % против 22,0 % годом ранее. На третьей строке располагается принадлежащий «Ростелекому» Wink c долей 12,7 % (годом ранее — 10 %), а Okko, от прямого участия в котором отказался «Сбер», вырос с 11 % до 11,9 %, но отодвинулся на четвёртую позицию. В первую пятёрку также входит Start с 5,7 %.

Зарубежные компании демонстрируют падение общей выручки (70 % — у Netflix, 69 % — у YouTube и 68 % — у Megogo), а специализирующаяся на зарубежном контенте «Амедиатека» потеряла 10 %.

«Аналитики делают вывод, что, на первый взгляд, российские лидеры рынка сумели упрочить свои позиции, однако от сложившейся ситуации ещё больше выиграли пираты, так как во многом контент ушедших игроков остаётся уникальным и получить его, переключившись на один из легальных российских сервисов, не получится», — говорится в исследовании.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: онлайн-кинотеатр, кинотеатр, россия, российский рынок, аналитика
онлайн-кинотеатр, кинотеатр, россия, российский рынок, аналитика
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