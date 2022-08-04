Intel скоро выпустит компактные игровые компьютеры NUC 12 Serpent Canyon на чипах Alder Lake и графике Intel Arc

Компактные игровые ПК Intel NUC 12 Serpent Canyon начали отмечаться у ретейлеров, пишет портал VideoCardz, однако их продажи ещё не стартовали. Основой этих компьютеров служит аппаратная платформа Alder Lake. Кроме того, данные системы оснащаются мобильными графическими ускорителями Intel Arc A550M, A730M и A770M.

Максимальная конфигурация NUC 12 Serpent Canyon будет включает процессор Core i7-12700H с 14 вычислительными ядрами — шестью производительными и восемью энергоэффективными. Этот чип поддерживает 20 потоков и работает на частоте до 4,7 ГГц. Объём доступной оперативной памяти пока неизвестен.

В оснащение систем также войдут контроллер Intel 2.5G Ethernet и адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6E, слот SDXC, интерфейсы Thunderbolt 4 и USB 3.2 Type-A, разъёмы HDMI 2.1 и DisplayPort 2.0, четыре порта USB Type-A и один LAN.

Как сообщает портал VideoCardz, игровые неттопы Intel Nuc 12 Serpent Canyon в различных конфигурациях с процессорами Intel Core i5 и i7 серии Alder Lake, оснащённые мобильными видеокартами Intel Arc A550M, A730M и A770M, отметились у одного из западных ретейлеров. Стоимость систем варьируется от 1042 до 1471 доллара.

Идёт ли речь о фактической стоимости новинок или это просто «цены-заглушки» — неизвестно. Однако появление систем у ретейлеров может указывать на приближающееся поступление этих компьютеров в продажу.