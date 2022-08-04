«АвтоВАЗ» показал платформу электромобиля LADA e-Largus — производство стартует уже в 2023 году

Руководство «АвтоВАЗа» объявило о производственной перестановке: выпуск модели LADA Vesta будет перенесён из Ижевска в Тольятти на конвейер B0, а на предприятии «ЛАДА-Ижевск» уже в этом году начнётся выпуск инновационного электромобиля LADA e-Largus, который будет доступен в трёх версиях. Платформу машины презентовали в Ижевске.

Электрическая версия Largus будет доступна в 5- и 7-местных вариантах, которые получат запас хода 350–400 км, а также в версии фургона — для него запас хода будет ограничен отметкой 250 км, что компенсируется его грузоподъёмностью в 800 кг. По поводу тяговых аккумуляторов окончательное решение ещё не принято, однако производитель рассматривает варианты никель-кобальт-магниевых или литий-железо-фосфатных батарей.

Модель LADA e-Largus получит современную комплектацию: здесь будет мультимедийная система, камера заднего вида, система стабилизации, подушки безопасности, а также ABS. На смену гидроусилителя руля придёт электрический усилитель — это сделано намеренно, чтобы в перспективе оснастить машину системой автоматической парковки. Массовое производство LADA e-Largus будет запущено на ижевском заводе в 2023 году. Руководство «АвтоВАЗа» делает большую ставку на обновлённую модель. Спрос на неё определит время, однако отмечается, что предприятие в Удмуртии сможет выпускать десятки тысяч электромобилей в год.

Весной 2023 года на тольяттинском конвейере B0, производительность которого составляет 60 машин в час, начнётся сборка модели LADA Vesta — ранее с этой линии сходили Renault Logan и Sandero.