3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... «АвтоВАЗ» показал платформу электромобил...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

«АвтоВАЗ» показал платформу электромобиля LADA e-Largus — производство стартует уже в 2023 году

Руководство «АвтоВАЗа» объявило о производственной перестановке: выпуск модели LADA Vesta будет перенесён из Ижевска в Тольятти на конвейер B0, а на предприятии «ЛАДА-Ижевск» уже в этом году начнётся выпуск инновационного электромобиля LADA e-Largus, который будет доступен в трёх версиях. Платформу машины презентовали в Ижевске.

Источник изображений: autonews.ru

Источник изображений: autonews.ru

Электрическая версия Largus будет доступна в 5- и 7-местных вариантах, которые получат запас хода 350–400 км, а также в версии фургона — для него запас хода будет ограничен отметкой 250 км, что компенсируется его грузоподъёмностью в 800 кг. По поводу тяговых аккумуляторов окончательное решение ещё не принято, однако производитель рассматривает варианты никель-кобальт-магниевых или литий-железо-фосфатных батарей.

Модель LADA e-Largus получит современную комплектацию: здесь будет мультимедийная система, камера заднего вида, система стабилизации, подушки безопасности, а также ABS. На смену гидроусилителя руля придёт электрический усилитель — это сделано намеренно, чтобы в перспективе оснастить машину системой автоматической парковки. Массовое производство LADA e-Largus будет запущено на ижевском заводе в 2023 году. Руководство «АвтоВАЗа» делает большую ставку на обновлённую модель. Спрос на неё определит время, однако отмечается, что предприятие в Удмуртии сможет выпускать десятки тысяч электромобилей в год.

Весной 2023 года на тольяттинском конвейере B0, производительность которого составляет 60 машин в час, начнётся сборка модели LADA Vesta — ранее с этой линии сходили Renault Logan и Sandero.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Названы характеристики электромобиля Evolute i-Pro, который в сентябре начнут выпускать в Липецке
«АВТОВАЗ» возьмёт на вооружение облачные технологии VK Cloud Solutions
Дефицит электронных компонентов вынуждает АвтоВАЗ временно перевести сотрудников на четырёхдневную рабочую неделю
Renault приостановила деятельность в России и думает, что делать с долей в АвтоВАЗе
Корейские производители тяговых батарей считают требования Евросоюза к вторичной переработке завышенными
Cruise скоро начнёт картографировать Дубай для запуска в 2023 году сервиса роботакси
Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: lada, e-largus, электромобиль
lada, e-largus, электромобиль
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор Chrome OS Flex — легковесной операционной системы для старых компьютеров 51
Обзор смартфона Samsung Galaxy A53: звезда параллельного импорта? 29
Обзор Keenetic Linear: VoIP-шлюз и микроАТС для дома и малого бизнеса 3
Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro: недорого, но на стиле 1

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Земля стала вращаться быстрее и никто не знает почему
Ракета Falcon 9 для будущей пилотируемой миссии на МКС столкнулась с мостом при транспортировке
Стример первым в истории прошёл Halo 2 на высочайшей возможной сложности без смертей — 18 лет это считалось почти невозможным
Россия доставила во Францию электротехническое оборудование для термоядерного реактора ИТЭР
SSD оказались несопоставимо вреднее для экологии, чем HDD
Tencent стремится увеличить свою долю в издательстве Ubisoft 39 мин.
Видео: первые 15 минут симулятора Two Point Campus про строительство и управление университетом 2 ч.
Видео: в новом трейлере «одержимого» роглайка Cult of the Lamb рассказали о четырёх особых боссах 2 ч.
«Яндекс Браузер» научился переводить и озвучивать по-русски прямые эфиры на YouTube — задействовано сразу четыре нейросети 3 ч.
Первые пользовательские скриншоты ПК-версии Marvel’s Spider-Man просочились в Сеть за неделю до релиза 4 ч.
Дату выхода стратегии Men of War II объявят уже скоро — игра всё ещё запланирована на этот год 6 ч.
Beyond Good & Evil 2 подала признаки жизни — у игры появился новый ведущий сценарист 6 ч.
Минцифры опровергло ужесточение условий включения продуктов в реестр российского ПО 6 ч.
Blizzard не станет проводить третье публичное бета-тестирование Overwatch 2 7 ч.
Второе дополнение к Back 4 Blood называется Children of the Worm и стартует в этом месяце 7 ч.
Motorola выбрала новую дату анонса флагманских смартфонов Moto X30 Pro и Razr 2022 60 мин.
Смартфон Realme 9i 5G с процессором Dimensity 810 дебютирует 18 августа 2 ч.
Индия построит самую большую в мире плавучую солнечную электростанцию — мощностью 0,6 ГВт 2 ч.
MSI представила киберспортивный монитор G2422 с частотой обновления 170 Гц 2 ч.
Virgin Galactic снова отложила полёты с космическими туристами — акции рухнули на 12 % 2 ч.
Samsung представила смартфон Galaxy A23 5G с чипом Snapdragon 695 и пятью камерами 3 ч.
Процессоры AMD Ryzen и графика Radeon RX появится в большем числе электромобилей 4 ч.
Corsair отчиталась о падении выручки и чистых убытках в $59 млн 4 ч.
Продажи процессоров для смартфонов в первом квартале подскочили на треть — Qualcomm заняла почти 45 % рынка 4 ч.
Инвесторы Tesla одобрили дробление акций 3 к 1 4 ч.