Названы характеристики электромобиля Evolute i-Pro, который в сентябре начнут выпускать в Липецке

Компания «Моторинвест», планирующая запустить в России серийное производство автомобилей под брендом Evolute, обнародовала характеристики своего дебютного седана на электрической тяге i-Pro. Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале компании.

Эта модель представляет собой российскую версию китайского авто Dongfeng Aeolus E70. Модель Evolute i-Pro имеет в оснащении электрическую силовую установку мощностью 163 лошадиные силы и максимальным крутящим моментом 230 Н·м. Разгон до 100 км/ч занимает 9,5 секунд, а максимальная скорость — 150 км/ч.

Источником питания является аккумуляторная батарея на 53 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода до 420 км. Батарея поддерживает быструю зарядку, благодаря чему процесс восполнения энергии до 80 % занимает 36 минут (при зарядке в сети постоянного тока мощностью 75 кВт или больше). Зарядка от сети переменного тока на 7 кВт до 100 % занимает 8,5 часов.

Согласно имеющимся данным, автомобили Evolute будут выпускаться на Липецком моторном заводе. Запуск серийного производства намечен на сентябрь 2022 года. На начальном этапе авто бренда будут продаваться в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Сочи. Помимо седана i-Pro компания планирует в будущем организовать производство трёх кроссоверов и минивэна. Все они будут основаны на авто китайской компании Dongfeng.

Стоимость автомобилей Evolute ещё не была озвучена, но уже сейчас известно, что они будут участвовать в программе льготного автолизинга. Также на них будет распространяться льготный автокредит со скидкой до 35 % (но не более 925 тыс. рублей).