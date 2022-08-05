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Вышел монитор ASUS VA27DCP Eye Care с портом USB Type-C и динамиками

Компания ASUS анонсировала монитор VA27DCP Eye Care на матрице IPS размером 27 дюймов по диагонали. Новинка подходит для повседневной работы и развлечений, в том числе игр.

Источник изображений: ASUS

Источник изображений: ASUS

Панель обладает разрешением 1920 × 1080 пикселей — формат Full HD. Яркость составляет 250 кд/м2, контрастность — 1000:1, динамическая контрастность — 100 000 000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.

В устройстве реализована технология Adaptive-Sync/FreeSync, призванная поднять плавность игрового процесса за счёт устранения разрывов кадра. Частота обновления равна 75 Гц, время отклика — 5 мс (GtG).

Монитор оборудован портом USB Type-C с возможностью передачи до 65 Вт энергии: к этому разъёму можно при помощи одного кабеля подключить ноутбук — для питания и обмена данными. Есть стереофонические динамики мощностью 2 Вт каждый, интерфейс HDMI и 3,5-мм аудиогнездо. Подставка допускает регулировку только угла наклона дисплея.

Предусмотрен набор игровых средств ASUS GamePlus: он включает перекрестие прицела, таймер, счётчик кадров и инструмент выравнивания изображения в конфигурациях с несколькими мониторами. Системы Blue Light Filter и Flicker-free уменьшают усталость глаз во время продолжительной работы. Цена не называется.

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Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: asus, монитор
asus, монитор
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