3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Рост мировых продаж чипов замедляется уж...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Рост мировых продаж чипов замедляется уже полгода — опасения по поводу рецессии растут

Положительная динамика глобальных продаж на рынке полупроводников замедляется уже шесть месяцев подряд, что расценивается как очередной признак замедления мировой экономики на фоне роста процентных ставок и негативных геополитических факторов.

Источник изображения: Gerd Altmann / pixabay.com

Источник изображения: Gerd Altmann / pixabay.com

Продажи полупроводников в июне 2022 года выросли на 13,3 % по сравнению с июнем прошлого года, а майский рост в годовом выражении был 18 %, по данным Semiconductor Industry Association (SIA). И это самое затяжное падение роста с начала торговой войны США и КНР в 2018 году. Трёхмесячная скользящая средняя продаж полупроводников коррелирует с общими показателями мировой экономики в последние десятилетия, и последним поводом для оптимизма стало решение крупнейших производителей масштаба Samsung Electronics рассмотреть возможность сокращения инвестиционных планов.

Корреляция мировой экономики (обозначена чёрным) и мирового рынка чипов (красный) по данным Всемирного банка и SIA. Источник изображения: bloomberg.com

Корреляция мировой экономики (обозначена чёрным) и мирового рынка чипов (красный) по данным Всемирного банка и SIA. Источник изображения: bloomberg.com

Замедлению роста рынка полупроводников способствуют факторы, общие для всех секторов экономики: подъём ключевых ставок центробанками для борьбы с инфляцией, украинские события и китайские пандемийные локдауны — всё это угнетающе сказывается на международной торговле. К примеру, Южная Корея, крупнейший в мире производитель чипов памяти, в июле продемонстрировала рост экспорта чипов на 2,1 %, хотя в июне было 10,7 %. В целом замедление роста наблюдается четвёртый месяц подряд, а в июне запасы полупроводниковой продукции показали рекордный прирост за последние шесть лет. Схожая картина наблюдается и на Тайване — это ещё один крупнейший игрок мировой полупроводниковой отрасли. В июне и июле здесь упали как производство, так и спрос, причём наибольшее снижение отмечено в экспортных заказах.

Негативная динамика важнейших производственных площадок неразрывно связана с крупнейшими рынками: в Китае продолжаются локдауны; ВВП США падает два квартала подряд, хотя Национальное бюро экономических исследований упорно не называет это рецессией; а Европа снижает производство, омрачая перспективы как в своём регионе, так и во всём мире. При этом Международный валютный фонд утверждает, что мировая экономика ещё демонстрирует положительную динамику, а замедление роста полупроводниковой отрасли не является достаточным свидетельством неизбежной рецессии, хотя и указывает на проблемы экономики, которая в значительной степени зависит от полупроводниковых компонентов в большинстве сфер.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Илон Маск предрёк мягкую рецессию, которая продлится полтора года
Акции американских производителей электромобилей потеряли в цене до 11 % на фоне опасений рецессии
Глава Qualcomm прогнозирует рост продаж премиум-смартфонов даже в случае глобальной рецессии
TSMC завершила основную фазу строительства 5-нм завода в Аризоне — производство стартует в начале 2024 года
Tesla теряет долю рынка в Европе, но самым популярным электрокаром в 2022 году стал Model Y
В США впервые сертифицировали ядерный реактор нового типа — малый модульный
Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: производство микросхем, экономика, рецессия
производство микросхем, экономика, рецессия
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор Chrome OS Flex — легковесной операционной системы для старых компьютеров 51
Обзор смартфона Samsung Galaxy A53: звезда параллельного импорта? 29
Обзор Keenetic Linear: VoIP-шлюз и микроАТС для дома и малого бизнеса 3
Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro: недорого, но на стиле 1

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Земля стала вращаться быстрее и никто не знает почему
Ракета Falcon 9 для будущей пилотируемой миссии на МКС столкнулась с мостом при транспортировке
Стример первым в истории прошёл Halo 2 на высочайшей возможной сложности без смертей — 18 лет это считалось почти невозможным
Россия доставила во Францию электротехническое оборудование для термоядерного реактора ИТЭР
SSD оказались несопоставимо вреднее для экологии, чем HDD
Tencent стремится увеличить свою долю в издательстве Ubisoft 51 мин.
Видео: первые 15 минут симулятора Two Point Campus про строительство и управление университетом 2 ч.
Видео: в новом трейлере «одержимого» роглайка Cult of the Lamb рассказали о четырёх особых боссах 2 ч.
«Яндекс Браузер» научился переводить и озвучивать по-русски прямые эфиры на YouTube — задействовано сразу четыре нейросети 4 ч.
Первые пользовательские скриншоты ПК-версии Marvel’s Spider-Man просочились в Сеть за неделю до релиза 4 ч.
Дату выхода стратегии Men of War II объявят уже скоро — игра всё ещё запланирована на этот год 6 ч.
Beyond Good & Evil 2 подала признаки жизни — у игры появился новый ведущий сценарист 6 ч.
Минцифры опровергло ужесточение условий включения продуктов в реестр российского ПО 7 ч.
Blizzard не станет проводить третье публичное бета-тестирование Overwatch 2 7 ч.
Второе дополнение к Back 4 Blood называется Children of the Worm и стартует в этом месяце 8 ч.
Motorola выбрала новую дату анонса флагманских смартфонов Moto X30 Pro и Razr 2022 2 ч.
Смартфон Realme 9i 5G с процессором Dimensity 810 дебютирует 18 августа 2 ч.
Индия построит самую большую в мире плавучую солнечную электростанцию — мощностью 0,6 ГВт 2 ч.
MSI представила киберспортивный монитор G2422 с частотой обновления 170 Гц 3 ч.
Virgin Galactic снова отложила полёты с космическими туристами — акции рухнули на 12 % 3 ч.
Samsung представила смартфон Galaxy A23 5G с чипом Snapdragon 695 и пятью камерами 3 ч.
Процессоры AMD Ryzen и графика Radeon RX появится в большем числе электромобилей 4 ч.
Corsair отчиталась о падении выручки и чистых убытках в $59 млн 4 ч.
Продажи процессоров для смартфонов в первом квартале подскочили на треть — Qualcomm заняла почти 45 % рынка 4 ч.
Инвесторы Tesla одобрили дробление акций 3 к 1 5 ч.