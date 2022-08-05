Рост мировых продаж чипов замедляется уже полгода — опасения по поводу рецессии растут

Положительная динамика глобальных продаж на рынке полупроводников замедляется уже шесть месяцев подряд, что расценивается как очередной признак замедления мировой экономики на фоне роста процентных ставок и негативных геополитических факторов.

Продажи полупроводников в июне 2022 года выросли на 13,3 % по сравнению с июнем прошлого года, а майский рост в годовом выражении был 18 %, по данным Semiconductor Industry Association (SIA). И это самое затяжное падение роста с начала торговой войны США и КНР в 2018 году. Трёхмесячная скользящая средняя продаж полупроводников коррелирует с общими показателями мировой экономики в последние десятилетия, и последним поводом для оптимизма стало решение крупнейших производителей масштаба Samsung Electronics рассмотреть возможность сокращения инвестиционных планов.

Замедлению роста рынка полупроводников способствуют факторы, общие для всех секторов экономики: подъём ключевых ставок центробанками для борьбы с инфляцией, украинские события и китайские пандемийные локдауны — всё это угнетающе сказывается на международной торговле. К примеру, Южная Корея, крупнейший в мире производитель чипов памяти, в июле продемонстрировала рост экспорта чипов на 2,1 %, хотя в июне было 10,7 %. В целом замедление роста наблюдается четвёртый месяц подряд, а в июне запасы полупроводниковой продукции показали рекордный прирост за последние шесть лет. Схожая картина наблюдается и на Тайване — это ещё один крупнейший игрок мировой полупроводниковой отрасли. В июне и июле здесь упали как производство, так и спрос, причём наибольшее снижение отмечено в экспортных заказах.

Негативная динамика важнейших производственных площадок неразрывно связана с крупнейшими рынками: в Китае продолжаются локдауны; ВВП США падает два квартала подряд, хотя Национальное бюро экономических исследований упорно не называет это рецессией; а Европа снижает производство, омрачая перспективы как в своём регионе, так и во всём мире. При этом Международный валютный фонд утверждает, что мировая экономика ещё демонстрирует положительную динамику, а замедление роста полупроводниковой отрасли не является достаточным свидетельством неизбежной рецессии, хотя и указывает на проблемы экономики, которая в значительной степени зависит от полупроводниковых компонентов в большинстве сфер.