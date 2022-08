В Instagram* появится поддержка вертикальных фото

Подняв волну возмущения крупнейших блогеров, Instagram * недавно была вынуждена отказаться от нового алгоритма и редизайна, который сделал бы платформу более похожей на TikTok. Но совсем без перемен, похоже, не обойдётся: в ходе еженедельного раунда вопросов и ответов Ask Me Anything глава соцсети Адам Моссери (Adam Mosseri) заявил, что «через неделю или две» на платформе стартует тестирование вертикальных фото с отношением 9:16.

«У вас в Instagram * могут быть вертикальные видео, но не может быть вертикальных фото. Так что мы подумали, что стоило бы добиться равенства», — сказал господин Моссери. Сейчас максимальное отношение сторон для вертикальных фото составляет 4:5, а снимки размерами 9:16 станут при прокрутке занимать весь экран.

Ранее возмущение блогеров вызвала попытка Instagram * принудительно перевести все снимки в полноэкранный вертикальный формат, и результат получился не очень удачным: фрагменты снимков обрезались, а снизу появлялась полупрозрачная градиентная заливка, на которой лучше читается белый текст. Неудачу признала и администрация соцсети, поэтому поддержка вертикальных снимков всё-таки появится, но навязываться не станет.

Как показали результаты внутреннего исследования Instagram * , нововведение настолько не понравилось некоторым пользователям, что они резко сократили проводимое в приложении время. «Думаю, нам нужно сделать большой шаг назад, перегруппироваться и понять, как мы хотим двигаться вперёд», — заявил глава сервиса на прошлой неделе. Платформа также пообещала ограничить работу рекомендательного алгоритма до тех пор, пока он не «научится» предлагать людям контент, который им действительно нравится.