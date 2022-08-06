У соцсети Дональда Трампа проблемы со SPAC-слиянием — выход на биржу задерживается

Компания Digital World Acquisition Corp, созданная для упрощённого вывода на биржу соцсети бывшего президента США Дональда Трампа (Donald Trump) Truth Social, объявила о проведении внеочередного собрания акционеров для продления сроков завершения слияния.

«Хотя мы прилагаем все усилия, чтобы завершить слияние компаний в кратчайшие сроки, наш совет директоров считает, что времени для завершения процедуры недостаточно», — говорится в заявлении Digital World, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Установленный крайний срок для завершения слияния — 8 сентября 2022 года. Руководство компании хочет продлить его на 12 месяцев.

Digital World была вынуждена пойти на эту меру из-за того, что слиянием заинтересовались регулирующие органы США. В июне на адрес совета директоров пришла повестка в суд Южного округа Нью-Йорка, дополнительную информацию также запросили SEC и FINRA – саморегулируемая организация, контролирующая соблюдение правил торговли на внебиржевом рынке.

Запустившая альтернативную социальную сеть Truth Social компания бывшего президента США Trump Media & Technology Group дала согласие на SPAC-слияние с Digital World — это практикуется для ускоренного выхода на биржу. Процедуру слияния планировали завершить во второй половине этого года.