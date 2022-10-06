Microsoft стала на шаг ближе к поглощению Activision Blizzard — бразильский регулятор не поддержал Sony

Портал Video Games Chronicle сообщает, что Административный совет по экономической защите Бразилии (CADE) вынес решение по проверявшейся им сделке между Microsoft и Activision Blizzard на $68,7 млрд.

Как стало известно, поглощение одобрили — резолюция была дана без каких-либо ограничений. В CADE заключили, что переход Activision Blizzard под крыло Microsoft не навредит конкуренции на видеоигровом рынке.

Возможная потеря игр Activision Blizzard (и, в частности, Call of Duty) не обернётся концом света для Sony: на её стороне останутся узнаваемость бренда, опыт, бóльшая пользовательская и консольная базы, обширный каталог эксклюзивов, партнёрства с другими издателями и верные потребители.

«Как уже можно было заметить, Nintendo в настоящее время не опирается на какой-либо контент от Activision Blizzard, и это не мешает ей составлять конкуренцию на рынке», — напоминает Sony бразильский регулятор.

Одновременно с этим CADE признаёт, что после одобрения сделки Microsoft может решить пожертвовать выручкой с других платформ, чтобы сделать игры Activision Blizzard в целом и Call of Duty в частности эксклюзивами экосистемы Xbox.

Это, в свою очередь, способно вызвать как переход геймеров с PlayStation на Xbox (или даже ПК), так и их отказ от контента Activision Blizzard в угоду любимой консоли. Ни тот, ни другой вариант развития событий, по мнению CADE, конкуренции на рынке не угрожает.

Бразильский регулятор — первый после антимонопольного органа Саудовской Аравии, одобривший рекордную сделку. Поглощение планируется завершить до 30 июня 2023 года, но сначала оно должно получить зелёный свет в других частях света.