Умные часы Watch Series 7 взорвались и Apple пыталась замолчать происшествие

Один из пользователей смарт-часов Apple Watch Series 7 столкнулся с их перегревом и последующим взрывом. При этом, по данным СМИ, в Apple склоняли пользователя к замалчиванию происшествия, однако он придал его огласке.

В беседе с журналистами 9to5mac, владелец модели рассказал, что сначала он начал замечать перегрев часов во время работы. Позже выяснилось, что задняя крышка часов треснула и watchOS демонстрирует предупреждение о необходимости выключить часы из-за перегрева — при этом температура в доме пользователя была чуть выше 20 градусов по Цельсию.

После этого пользователь немедленно позвонил в поддержку Apple, где его несколько раз перенаправляли от специалиста к специалисту, после чего менеджер компании зарегистрировал заявку для дальнейшего расследования. Никаких решений и советов пользователю дано не было, кроме рекомендации не трогать часы до того, как с ним свяжется компания.