Умные часы Watch Series 7 взорвались и Apple пыталась замолчать происшествие

Один из пользователей смарт-часов Apple Watch Series 7 столкнулся с их перегревом и последующим взрывом. При этом, по данным СМИ, в Apple склоняли пользователя к замалчиванию происшествия, однако он придал его огласке.
В беседе с журналистами 9to5mac, владелец модели рассказал, что сначала он начал замечать перегрев часов во время работы. Позже выяснилось, что задняя крышка часов треснула и watchOS демонстрирует предупреждение о необходимости выключить часы из-за перегрева — при этом температура в доме пользователя была чуть выше 20 градусов по Цельсию.
После этого пользователь немедленно позвонил в поддержку Apple, где его несколько раз перенаправляли от специалиста к специалисту, после чего менеджер компании зарегистрировал заявку для дальнейшего расследования. Никаких решений и советов пользователю дано не было, кроме рекомендации не трогать часы до того, как с ним свяжется компания.
Тем не менее вскоре ситуация усугубилась. На следующее утро часы нагрелись ещё сильнее, до той степени, что высокая температура разрушила дисплей. Когда пользователь взял часы, чтобы сделать фотографии, гаджет немедленно начал издавать треск, после чего взорвался. Хотя сам пользователь не пострадал, взрыв повредил его диван и заставил обратиться в больницу из-за опасений отравления свинцом. Впрочем, опасения не оправдались, поскольку часы для этого недостаточно токсичны.
После этого пользователь вновь связался с Apple, и ему сообщили, что инциденту присвоен «высший приоритет». Хотя в компании обещали связаться с владельцем часов в понедельник, до вчерашнего дня вестей от Apple не поступало. Наконец, ему прислали документ о неразглашении, попросив подписать его, после чего пострадавший обратился к журналистам.
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