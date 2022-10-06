Павел Дуров назвал WhatsApp инструментом слежки и посоветовал держаться от этого мессенджера подальше

Основатель Telegram Павел Дуров предупредил о серьёзных проблемах с безопасностью у WhatsApp, о которых разработчики мессенджера сами сообщили на прошлой неделе. Для того, чтобы получить доступ к данным, хранящимся в смартфоне пользователя, хакеру достаточно отправить ему вредоносное видео или начать видеозвонок в WhatsApp.

Те, кто думает, что обновление мессенджера до последней версии позволит избавиться от уязвимостей, глубоко заблуждаются, говорит Дуров. Подобные проблемы с безопасностью выявлялись у WhatsApp уже не в первый раз — что-то подобное уже было в 2017, 2018 и в 2020 годах. И каждый раз после устранения одной критической уязвимости в мессенджере обнаруживали другую. А до 2016 года в WhatsApp вообще не использовалось шифрование.

От уязвимости в WhatsApp в 2020 году пострадал гендиректор Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos), телефон которого взломали с помощью вредоносного видео. Сам Дуров удалил WhatsApp со своих устройств несколько лет назад. Он отметил, что не собирается агитировать пользователей переходить на Telegram. С более чем 700 млн активных пользователей и 2 млн ежедневных регистраций Telegram не нуждается в дополнительной рекламе. «Вы можете использовать любое приложение для обмена сообщениями, которое вам нравится, но держитесь подальше от WhatsApp — он уже 13 лет является инструментом слежки», — предупреждает Павел Дуров.