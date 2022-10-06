Игроки пытаются вычислить разработчиков «Ведьмака» от сторонней студии и «очень скоро» получат ответ

Портал IGN сообщает, что несколько бывших сотрудников польской студии CD Projekt RED уже опровергли своё участие в разработке Canis Majoris — ещё одной полноценной ролевой игры в серии The Witcher.

Напомним, Canis Majoris (кодовое название) была подтверждена в рамках недавней презентации CD Projekt. За проект отвечает некая сторонняя студия, состоящая из ветеранов франшизы.

За последние годы студий выходцев из CD Projekt RED набралось в избытке, поэтому кандидатов на роль разработчика Canis Majoris оказалось хоть отбавляй. Первой на прицел игроков попалась студия Rebel Wolves.

Коллектив во главе с режиссёром The Witcher 3 Конрадом Томашкевичем (Konrad Tomaszkiewicz) включает целый ряд экс-работников CDPR и трудится над мрачной сюжетной фэнтезийной RPG на Unreal Engine 5. Но не Canis Majoris.

«Мы польщены вопросами, но Rebel Wolves занята своей грандиозной франшизой. Желаем новым командам у руля The Witcher удачи и надеемся, что сможем поиграть в их игры уже скоро», — прокомментировали интерес геймеров в Rebel Wolves.

Следом внимание игроков привлёк бывший исполнительный продюсер CD Projekt RED Марчин Ефимов (Marcin Jefimow), который в сентябре покинул студию ради приключения с новой командой. Но и здесь промах.

«Подтверждаю, что коллектив, с которым я сейчас сотрудничаю, не имеет никакого отношения к проектам и разработкам в рамках франшизы The Witcher», — прояснил Ефимов ситуацию журналистам IGN.

Студия в ответе за Canis Majoris остаётся загадкой, но, похоже, ненадолго. В ходе разговора с инвесторами президент и гендиректор CD Projekt Адам Кичиньский (Adam Kicinski) обмолвился, что полноценный анонс игры состоится «скоро, очень скоро».

На данном этапе известно, что Canis Majoris будет одиночной сюжетной RPG с открытым миром и графикой на движке Unreal Engine 5. Ни одного кадра из игры опубликовано до сих пор не было. На какой стадии разработка, тоже неясно.