3DNews Новости Software Шифрование и защита данных В Китае обновились инструменты блокировк...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В Китае обновились инструменты блокировки — TLS-шифрование больше не помогает

Китайские цензоры обновили инструменты блокировки ресурсов, существенно усложнив работу средств для их обхода на основе TLS-шифрования, рассказало сообщество Great Firewall Report (GFW). По его информации, после 3 октября более 100 пользователей сообщили о прекращении работы хотя бы одного из существующих инструментов.

Источник изображения: F8_f16 / pixabay.com

Источник изображения: F8_f16 / pixabay.com

В частности, сильно снизилась эффективность TLS-протокола Trojan, аналогичных VPN-инструментов Xray, V2Ray TLS+Websocket, VLESS, а также gRPC. По версии GFW, система блокирует определённые порты, которыми пользуются сервисы обхода ограничений. Однако при попытке пользователя поменять порт на свободный система блокирует целиком весь IP-адрес. Примечательно, что китайская цензура не стала вносить адреса этих инструментов в «чёрные списки» DNS и SNI, а блокировка, по всей видимости, производится автоматически в динамическом режиме — не исключено, что учитывается их TLS-сигнатура. При этом naiveproxy, ещё одно средство обхода ограничений, продолжает работать.

На этой неделе GFW также сообщило, что Китай заблокировал домен google.com со всеми его поддоменами. При этом по адресу google.cn производится перенаправление на google.com.hk, а последний в материковом Китае, опять же, заблокирован. А Google, в свою очередь, из-за цензуры была вынуждена отключить в Китае онлайн-переводчик. Ужесточение мер блокировки предположительно связано с политическими событиями в стране, пишет The Register: на будущей неделе открывается XX съезд КПК, поэтому официальный Пекин решил действовать на опережение.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В России заблокирован сайт криптобиржи OKX
Роскомнадзор заблокировал музыкальный сервис SoundCloud в России
США вновь заговорили об угрозе со стороны TikTok — китайскому сервису грозит блокировка в стране
ИБ-эксперты поставили под сомнение безопасность TikTok и хранящихся в нём пользовательских данных
TikTok опроверг сообщения об утечке данных пользователей
Рекламные идентификаторы гаджетов приспособили для слежки — американские правоохранители уже в деле
Рубрики: Новости Software, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности,
Теги: китай, блокировка, tls
китай, блокировка, tls
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Компьютер месяца – октябрь 2022 года 98
Обзор системы жидкостного охлаждения ID-Cooling DashFlow 240 Basic Black 18
Обзор смартфона Google Pixel 6a: не вспоминай о Nexus 18
Обзор смартфона Infinix HOT 12 Pro: в тесноте, да не в обиде 4

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Windows 11 можно легко поднять производительность в играх — нужно отключить пару функций виртуализации
Electronic Arts раскрыла системные требования для комфортной езды в Need for Speed Unbound
Игровой ИИ AlphaZero открыл новый способ умножения матриц впервые за 50 лет
Пользователи обрушили рейтинг Overwatch 2 на Metacritic: 1,3 балла из 10
Луна могла образоваться за несколько часов после столкновения Земли с другой планетой
Новая статья: 10 браузеров для ПК, о существовании которых вы вряд ли догадывались 4 ч.
В России появилась ещё одна соцсеть — QR'ME, которая построена на QR-кодах 7 ч.
Sony добавила в Marvel’s Spider-Man на ПК интеграцию с PSN, но пользы от неё пока мало 7 ч.
Добро пожаловать в Город душ: Капитан Прайс и Гоуст на пороге глобального конфликта в релизном трейлере Call of Duty: Modern Warfare 2 8 ч.
Вслед за The Witcher и Cyberpunk: CD Projekt раскрыла жанр первой игры по своей новой франшизе 9 ч.
Владельцы смартфонов Pixel 7 и 7 Pro получат бесплатный доступ к Google One VPN 9 ч.
Ирония судьбы: Switch-версия NieR: Automata вышла с переводом на русский, но купить её в России нельзя 10 ч.
Анонс Need for Speed Unbound: все утечки подтвердились, предзаказы для жителей РФ и РБ недоступны 11 ч.
ЕС полностью закрыл доступ россиянам к криптовалютным услугам 13 ч.
В России могут ввести персональную ответственность за утечки данных 14 ч.
Очередь за Steam Deck наконец рассосалась и консоль можно купить в любой момент, — а ещё для неё вышла док-станция 4 ч.
Uber вернулась в сферу роботакси — поставкой авто займётся Motional 7 ч.
У камеры Pixel 7 появился голосовой помощник, который поможет делать селфи слабовидящим пользователям 7 ч.
CoolIT и Asetek договорились урегулировать все патентные споры — разбирательства шли 9 лет 8 ч.
Французский суд снизил антимонопольный штраф Apple с €1,1 млрд до €372 млн 8 ч.
Boston Dynamics и другие компании пообещала не давать своим роботам оружие 8 ч.
Учёные усомнились в наличии жидкой воды на южном полюсе Марса 8 ч.
Китайцы протестировали GeForce RTX 4080 16GB — в бенчмарках 3DMark ей не оказалось равных 9 ч.
Google представила флагманы Pixel 7 и Pixel 7 Pro — новый процессор Tensor G2 и Android 13 по цене от $600 10 ч.
Пауэрбанк, на котором можно ездить: электромобиль Volvo EX90 сможет снабжать энергией целый дом 10 ч.