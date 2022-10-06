Учёные усомнились в наличии жидкой воды на южном полюсе Марса

Несколько лет назад данные, собранные прибором Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding (MARSIS) орбитального аппарата Mars Express Европейского космического агентства (ESA), позволили учёным с высокой степенью уверенности заявить о наличии воды под ледяной шапкой южного полюса Марса. Теперь же те данные были использованы для компьютерного моделирования, которое показало, что под слоем льда может находиться не вода, а слои твёрдой породы.

Инструмент MARSIS сканирует поверхность Красной планеты высокочастотным импульсным сигналом и по отражениям сигнала от слоёв с разной плотностью можно узнать больше о строении планеты. Для обработки получаемых данных исследователи использовали методы, аналогичные тем, что применялись ранее при изучении подлёдных водоёмов в Антарктике, Арктике и Гренландии. После анализа участков «мокрого» и «сухого» льда в окрестностях района Ultima Scopuli на южном полюсе Марса учёные пришли к выводу, что в этой области имеются значительные запасы жидкой воды, скрытые под толстой ледяной шапкой.

Новое моделирование с использованием данных аппарата Mars Express показало, что собираемые спутником сигналы не гарантируют того, что в районе южного полюса Марса имеются водоёмы. Учёные предполагают, что фиксируемые MARSIS сигналы исходили не от воды или льда, а отражались от более низко лежащих геологических слоёв, состоящих из минералов и замороженного углекислого газа. Было также установлено, что сигналы такого типа возникают при отражении от слоёв поверхности определённой толщины, независимо от того, из какого материала они состоят.

Исследователи задействовали данные MARSIS в компьютерном моделировании, куда также были добавлены слои льда и других веществ, таких как слои базальта, образовавшиеся после извержений вулканов на Марсе в древние времена. Основная цель моделирования заключалась в определении того, как могут реагировать на падающий свет слои марсианской поверхности разной плотности. Поскольку на южном полюсе Марса большие скопления замороженного углекислого газа, они также были включены в моделирование. Эксперимент со слоем льда из углекислого газа и водяным льдом под ним показал, что разделение слоёв и их толщина определяют силу отражения света от них. Предыдущие исследования показали, что подобное отражение может возникать при сканировании некоторых минералов. Это говорит о том, что для получения такого результата совсем не обязательно наличие жидкой воды.

«Я мог бы использовать слои горных пород или даже особенно пыльный водяной лёд, и я бы получил аналогичные результаты», — отметил палеонтолог из Корнельского университета Дэн Лалич (Dan Lalich). Он также считает, что состав базальных слоёв марсианской поверхности менее важен, чем их толщина и область между ними. Однако новое исследование не означает, что на Марсе нет воды, поэтому учёные продолжат её поиск.