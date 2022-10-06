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Пауэрбанк, на котором можно ездить: электромобиль Volvo EX90 сможет снабжать энергией целый дом

Первые попытки привить электромобилям способность отдавать накопленную тяговой батареей электроэнергию внешним потребителям предпринимались ещё японскими производителями, поскольку в условиях стихийных бедствий такой источник энергии очень удобен. Готовящийся к ноябрьскому дебюту кроссовер Volvo EX90 тоже получит подобную возможность, хотя ключевые характеристики новинки пока не раскрыты. Такой вот пауэрбанк на колёсах, который может питать целый дом.

Источник изображения: Volvo Cars

Источник изображения: Volvo Cars

Похоже, Volvo грамотно использует оставшееся до официальной премьеры EX90 время, выдавая информацию о его функциональных возможностях небольшими порциями. В прошлом месяце мы узнали, что машина получит передовой набор датчиков в составе системы активной помощи водителю, и сможет не только автоматически перехватывать управление у утомлённого или находящегося в неадекватном состоянии водителя, но и автоматически преодолевать существенные расстояния при передвижении по загородным трассам. Правда, доступна эта функция будет только за доплату и в тех регионах, где власти разрешат эксплуатацию автоматически управляемых транспортных средств.

Говоря непосредственно о способности Volvo EX90 отдавать электроэнергию внешним потребителям, принадлежащая китайским инвесторам шведская марка поясняет, что клиентам в отдельных странах удастся при помощи тяговой батареи кроссовера снабжать энергией целый частный дом, не говоря уже об электроинструментах и другом оборудовании. Конкретные характеристики, определяющие ёмкость тяговой батареи и предельную мощность подключаемых внешних потребителей, не уточняются.

Заметим, что производители электрических пикапов в США возможности подключать внешние потребители уделяют особое внимание, поскольку там подобный транспорт часто используется для выполнения строительных работ. Модель Ford F-150 Lightning с батареей увеличенной ёмкости, например, может в течение трёх суток отдавать внешним потребителям по 30 кВт·ч электроэнергии. При разумном энергопотреблении срок автономного существования домовладения можно растянуть на 10 суток, как утверждает производитель. Максимальная мощность внешних потребителей достигает 9,2 кВт, а вот готовящийся к анонсу конкурент в лице пикапа Chevrolet Silverado EV готов поднять эту планку до 10,2 кВт и предоставить клиенту до десяти бытовых электрических розеток для подключения внешних потребителей. Что в этом плане предложит Volvo, станет понятно уже в первой декаде ноября.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: volvo, электромобиль, электропитание
volvo, электромобиль, электропитание
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