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Владельцы смартфонов Pixel 7 и 7 Pro получат бесплатный доступ к Google One VPN

В ходе анонса смартфонов Pixel 7 и Pixel 7 Pro компания Google сообщила, что их владельцы получат доступ к сервису Google One VPN «без дополнительной оплаты». Тем самым, отмечает производитель, они станут первыми смартфонами с комплектным доступом к VPN.

Источник изображения: twitter.com/madebygoogle

Источник изображения: twitter.com/madebygoogle

Услуга VPN ранее уже предоставлялась в рамках подписки Google One, которая стоит от $9,99 в месяц и предлагает 2 Тбайт в облачном хранилище и некоторые другие преимущества. Теперь же пользователи новых Pixel получат VPN бесплатно.

При этом Google уточнила в Twitter, что работа VPN может иметь ряд ограничений: некоторые данные через VPN передаваться не будут, использование VPN может увеличить трафик, а в ряде стран услуга окажется вообще недоступной. При этом компания оперативно не ответила на запрос о том, какие именно типы данных не будут передаваться через VPN.

Google уже не впервые предлагает бесплатные услуги для владельцев фирменных телефонов Pixel: ранее они получали возможность хранить фото на облачных ресурсах компании в оригинальном качестве, однако впоследствии компания от этой практики отказалась. Добавим также, что после ограничения работы платёжной системы пакет услуг Google One стал недоступным для пользователей из России и Беларуси.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: google, pixel, vpn
google, pixel, vpn
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