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Кабель Toocki с разъёмами USB Type-C, поддержкой быстрой зарядки 100 Вт PD и дисплеем продаётся со скидкой более 50 %

Партнёрский материал

Компания Toocki, специализирующаяся на производстве аксессуаров для питания электроники, представила ряд новых устройств, включая кабель Toocki Type-C to Type-C Cable 100W PD для высокоскоростной передачи данных и быстрой зарядки USB Type-C – USB Type-C, оснащённый светодиодным дисплеем. На старте продаж новинка предлагается со скидкой более 50 %.

При указании промокода TOOCKI004 цена кабеля со скидкой составит всего 101,34 руб., что более чем в два раза ниже его стоимости в розничной продаже, составляющей 203,36 руб.

Кабель Toocki Type-C to Type-C Cable 100W PD поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт при напряжении 20 В и силе тока 5А. Светодиодный дисплей позволяет отслеживать уровень заряда аккумулятора и скорость зарядки.

Встроенная микросхема eMarker обеспечивает защиту при быстрой зарядке от перегрузки тока. Для изоляции кабеля применён термопластовый эластомер, поддерживающий работу в широком температурном диапазоне и обладающий большой устойчивостью к сгибанию. Прочная оплетка из высококачественного тканного материала надёжно защищает повода из алюминиевого сплава от механических повреждений, при это устойчива к скручиванию, сгибанию и натяжению.

Скорость передачи данных при использовании Toocki Type C to Type C Cable 100W PD достигает 480 Мбит/с.

Кабель подходит для большинства наименований мобильных телефонов, ноутбуков и внешних аккумуляторов. Также Toocki Type C to Type C Cable 100W PD совместим с устройствами для быстрой зарядки большинства популярных брендов, включая Xiaomi, OPPO, vivo и Samsung.

Кабель Toocki Type-C to Type-C Cable 100W PD можно приобрести на торговой площадке AliExpress. Кабель доступен в трёх цветах: чёрном, синем и коричневом. Длина кабеля — 1 или 2 м. Для получения скидки необходимо указать промокод TOOCKI004.

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Рубрики: Новости Hardware, разработка и производство электроники,
Теги: кабель, быстрая зарядка, скидки, aliexpress
кабель, быстрая зарядка, скидки, aliexpress
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