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Криптобиржа Binance приостановила транзакции из-за взлома, хакеры похитили $100 млн

В четверг вечером криптовалютная биржа Binance приостановила переводы средств и другие транзакции после того, как в блокчейн-сети Smart Chain (BSC) был обнаружен эксплойт. По словам гендиректора Binance Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao), ущерб от действий хакеров составил порядка $100 млн.

«Эксплойт на кроссчейн-мосте BSC Token Hub привёл к (созданию) дополнительных BNB. Мы попросили всех валидаторов временно приостановить работу BSC. Сейчас проблема решается. Ваши средства в безопасности. Мы приносим извинения за неудобства и будем предоставлять дальнейшие обновления соответственно», — сообщил в четверг Чанпэн Чжао.

Специалисты по безопасности криптофирм BlockSec и Paradigm уточнили, что согласно данным блокчейна было похищено 2 млн токенов Binance Coin (BNB) в двух транзакциях, что эквивалентно $568 млн по текущему курсу BNB. Однако хакеру удалось вывести лишь часть денег, так как транзакции были приостановлены. Остальные токены, которые находятся в кошельке хакера, были заморожены в сети Binance. Также сообщается, что порядка $7 млн из выведенной суммы тоже было заморожено.

В пятницу Чанпэн Чжао заверил пользователей, что проблема уже решена. Сеть Smart Chain снова начала работать после добавления исправлений, предотвращающих проникновение хакеров. Так что вскоре пользователи смогут вновь выполнять переводы и различные транзакции.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: binance, криптовалюта, хакеры
binance, криптовалюта, хакеры
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