«Мы ещё не закончили»: 30-летие легендарной серии файтингов Mortal Kombat отметили ностальгическим видео

Ровно 30 лет назад, 8 октября 1992 года, на североамериканских аркадных автоматах дебютировала оригинальная Mortal Kombat, положившая начало уже легендарной серии жестоких файтингов.

По случаю юбилея издательство Warner Bros. Games и разработчики из NetherRealm Studios выпустили праздничное полутораминутное видео, в котором проследили 30-летний путь Mortal Kombat через разные форматы развлекательного контента.

«Оглядываясь на три десятилетия истории серии, мы видим, что любовь и энтузиазм наших поклонников составляют фундамент, на котором стоит Mortal Kombat сегодня», — поблагодарили WB Games и NetherRealm игроков за поддержку.

Один из создателей франшизы, а ныне старший творческий руководитель Mortal Kombat и NetherRealm Studios Эд Бун (Ed Boon) в праздничном интервью официальному блогу PlayStation по случаю юбилея затронул будущее Mortal Kombat.

«Одно могу сказать со всей уверенностью. Mortal Kombat продолжит чувствоваться свежо, приносить новые ощущения и выходить за рамки некоторых аспектов игрового дизайна», — заверил Бун.

Впрочем, до подтверждения Буном следующей Mortal Kombat дело так и не дошло: «Очевидно… мы ещё не закончили. Думаю, это большее, что я могу сказать, не открывая все карты».

Новая часть Mortal Kombat не анонсирована, но, по слухам, станет следующим проектом NetherRealm. В июле 2021-го студия подтвердила, что переключилась с Mortal Kombat 11 на свою будущую игру.