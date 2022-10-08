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Android 12L принесёт на смартфоны Surface Duo пользовательский интерфейс в стиле Windows 11

По сообщениям сетевых источников, Microsoft находится на финальной стадии разработки крупного программного обновления для смартфонов Surface Duo. Его основой стала программная платформа Android 12L, которая оптимизирована для работы на устройствах с гибким экраном. Ожидается, что редмондский гигант выпустит обновление в течение ближайших нескольких недель.

Источник изображения: Future

Источник изображения: Future

В сообщении сказано, что одним из наиболее заметных изменений предстоящего обновления станет пользовательский интерфейс с элементами Fluent Design, за счёт чего он будет соответствовать общей стилистике операционной системы Windows 11. По данным источника, это касается разных элементов, включая панель уведомлений, приложение с настройками и др. Появится больше размытых элементов, плавные анимации при использовании управления с помощью жестов, а также изменится дизайн кнопок и других элементов управления.

Похоже, что, внося эти изменения разработчики намерены сохранить привычный пользователям Android-устройств интерфейс и сделать из смартфона полноценное устройство-компаньон для Windows. Софтверный гигант хочет позиционировать Surface Duo как расширение для компьютера с Windows, и добавление элементов в стиле Fluent Design будет этому способствовать. Дизайн быстрых настроек в шторке уведомлений на Surface Duo будет похож на меню быстрых действий Windows 11, появится переработанное меню пера, выводимое при нажатии на кнопку Surface Slim Pen 2, а также другие визуальные изменения.

Согласно имеющимся данным, в настоящее время обновление для Surface Duo и Surface Duo 2 на основе Android 12L находится на этапе заключительного тестирования. Предполагается, что его массовое распространение начнётся в конце этого или начале следующего месяца.

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение, ПО для мобильных устройств,
Теги: android 12l, surface duo, microsoft
android 12l, surface duo, microsoft
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