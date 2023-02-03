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Юпитер обогнал Сатурн по количеству лун — их у него теперь 92 штуки

До недавнего времени пальма первенства по количеству зарегистрированных лун принадлежала Сатурну — их у него отмечено 83 штуки. Но теперь на первое место вышел Юпитер. Два года наблюдений добавили ему 12 новых естественных спутников, орбиты которых внёс в каталог Центр малых планет Международного астрономического союза. У нового короля планет Солнечной системы теперь официально 92 луны, но вряд ли этот список завершён.

Юпттер с самыми большими и близкими лунами. Источник изображения: Damian Peach

Юпитер с самыми большими и близкими лунами. Источник изображения: Damian Peach

Попавшие в каталог малых планет новые луны Юпитера слишком малы, чтобы получить собственные имена. Период обращения некоторых из них длится свыше 340 дней, настолько далеко они находятся от этого газового гиганта. Астрономы не исключают, что в ярком отблеске Юпитера могут скрываться ещё много спутников на далёких орбитах, открыть которые нам ещё предстоит.

Орбиты большинства известных лун Юпитера. Источник изображения: Scott Sheppard

Орбиты большинства известных лун Юпитера. Источник изображения: Scott Sheppard

Точно также нельзя исключать, что мы обнаружим новые луны у Сатурна. Сатурн прекрасен своими кольцами и тем выделяется среди планет нашей системы. Когда-нибудь это станет фактором выбора цели для туристической поездки — кольца Сатурна или луны Юпитера. А пока мы только присматриваемся издалека: что же там ещё интересного?

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос,
Теги: юпитер, астрономия
юпитер, астрономия
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