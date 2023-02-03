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Технология DirectStorage делает старые SSD с PCIe 3.0 почти такими же быстрыми в играх, как SSD PCIe 5.0

Фэнтезийный ролевой экшен с открытым миром Forspoken от Square Enix стал первой игрой, получившей поддержку технологии Microsoft DirectStorage, которая значительно ускоряет загрузку игровых уровней при использовании твердотельных накопителей. YouTube-канал Compusemble провёл сравнение скорости работы в играх у SSD разных поколений в игре при использовании DirectStorage 1.1 — результаты получились интересными.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Игры обычно сжимают игровые ресурсы для уменьшения занимаемого места на диске, а при запуске или загрузке уровней эти ресурсы распаковываются центральным процессором (CPU), и только потом попадают на видеокарту, что приводит к увеличению времени загрузки. Технология DirectStorage перекладывает операции по распаковке и загрузке игровых ресурсов сразу на видеокарту, снимая нагрузку с CPU и сокращая время загрузки игрового уровня.

Ниже приведены результаты тестирования технологии Microsoft DirectStorage 1.1 на трёх моделях SSD, относящихся к разным поколениям. В исследовании приняли участие накопители Adata XPG SX8200 Pro с интерфейсом PCIe 3.0, новый Samsung 990 Pro с PCIe 4.0 и неназванный SSD с PCIe 5.0 и передовым контроллером Phison E26.

Источник изображения: YouTube / Compusemble

Источник изображения: YouTube / Compusemble

Общее время загрузки семи игровых сцен/уровней Forspoken при использовании накопителя Adata XPG SX8200 Pro (PCIe 3.0) составило 13,838 секунды. Модель Samsung 990 Pro (PCIe 4.0) справилась с загрузками за 10,872 секунды, а SSD нового стандарта PCIe 5.0 продемонстрировал результат в 10,483 секунды. Таким образом, разница во времени загрузки между самым старым и самым новым поколениями SSD при использовании DirectStorage 1.1 составила всего три секунды.

Формально накопитель PCIe 3.0 оказался на 32 % медленнее модели PCIe 5.0. Однако в реальности для пользователя разница в быстродействии в загруженных сцен оказалась незаметной. И это несмотря на то, что SSD PCIe 5.0 обладают в четыре раза более высоким показателем пропускной способности по сравнению с PCIe 3.0. Иными словами, технология DirectStorage не только работает, но и уменьшает грань между различными поколениями SSD. Правда, только лишь в играх.

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Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры,
Теги: directstorage, forspoken, ssd, тест
directstorage, forspoken, ssd, тест
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