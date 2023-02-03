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«Прогресс» почти 15 минут поднимал орбиту МКС для возвращения на Землю повреждённого корабля «Союз МС-22»

3 февраля 2023 года орбиту Международной космической станции (МКС) оптимизировали с помощью двигателей пристыкованного к ней грузового российского корабля «Прогресс». Это было необходимо для того, чтобы обеспечить беспилотную посадку на Землю корабля «Союз МС-22» с повреждённой системой охлаждения.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

Как сообщает пресс-служба «Роскосмоса», был задействован грузовой корабль «Прогресс МС-20», который пристыкован к российскому служебному модулю МКС «Звезда». Его двигатели привели в действие в 13:30 по московскому времени. Работа двигателей продолжалась 894,2 секунды, она обеспечила удельный импульс в 1,37 м/с и позволила скорректировать орбиту.

По предварительным оценкам, среднюю высоту орбиты станции удалось поднять в результате манёвра на 2,4 км, теперь она составляет 417,8 км. За всё время работы МКС высоту орбиты корректировали 332 раза, из них 181 — с использованием двигателей кораблей «Прогресс».

По данным «Роскосмоса», посадка корабля «Союз МС-22» состоится в беспилотном режиме в марте 2023 года юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. На борту МКС находятся космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, а также астронавты NASA Франциско Рубио, Николь Манн и Джош Кассада и астронавт японской JAXA Коити Ваката.

15 декабря стало известно о разгерметизации системы охлаждения пристыкованного к МКС «Союза». В итоге решено, что повреждённый корабль отправится на Землю без экипажа, а Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциск (Фрэнк) Рубио, прибывшие на нём, будут дожидаться «Союза МС-23», на котором должны отправиться домой только в сентябре.

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Рубрики: Новости Hardware, интересности из мира хай-тек, космос, российская наука и промышленность,
Теги: роскосмос, союз мс-22, союз мс-23, мкс, космос
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