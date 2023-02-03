Аналог TikTok от YouTube достиг 50 млрд просмотров в день

Многие владеющие соцсетями компании сегодня развернули нешуточную битву в сегменте коротких видео, и достойный прогресс в этом направлении готова продемонстрировать Google. В ходе последнего финансового отчёта компания сообщила, что число просмотров в разделе YouTube Shorts достигло 50 млрд в день — по итогам I квартала 2022 года компания говорила о 30 млрд.

Динамика, конечно, впечатляет, но YouTube Shorts пока ещё отстаёт от Instagram * и Facebook * : в октябре прошлого года владеющая ими Meta * докладывала о 140 млрд просмотров в день на обеих платформах. Как и другие сервисы, YouTube продвигает короткий формат — в ноябре появилась его поддержка на телевизорах. TikTok тоже предпринимал попытки выйти на крупные экраны с приложениями для Amazon Fire TV, Android TV, а также для некоторых моделей LG и Samsung.

В прошлом году администрация YouTube сообщала, что короткие видео смотрят 1,5 млрд зарегистрированных пользователей. TikTok преодолела отметку в 1 млрд пользователей в месяц в 2021 году. У Instagram * более 2 млрд пользователей, но администрация платформы не сообщает, сколько из них смотрят короткие видео Reels.

Рост популярности короткого формата — хорошая новость для Google, но компании необходимо отладить механизмы монетизации этих 50 млрд просмотров. По итогам IV квартала 2022 выручка YouTube составила $7,96 млрд, и это на 8 % меньше, чем за аналогичный период годом ранее, когда было $8,63 млрд. В ноябре 2022 года компания сообщала, что по всему миру число подписчиков YouTube Premium превысило 80 млн.

В ноябре прошлого года на YouTube стартовало тестирование возможности совершать покупки в разделе коротких видео и реализовывать партнерский маркетинг, а с 1 февраля запущена новая программа монетизации Shorts. В ходе квартального отчёта директор по развитию бизнеса Google Филипп Шиндлер (Philipp Schindler) отметил, что компания «довольна постоянным прогрессом в ранней монетизации».