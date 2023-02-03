Сбербанк запустит финансовую блокчейн-платформу к маю — открытое тестирование стартует в марте

Разрабатываемая Сбербанком платформа на базе системы децентрализованных финансов (DeFi) может быть запущена до мая текущего года, а открытое тестирование системы начнётся в марте, сообщил директор по продуктам лаборатории блокчейн Сбербанка Константин Клименко. Разработчики уверены, что DeFi в будущем вытеснит традиционный рынок банковских услуг.

«Мы себе поставили большую цель – сделать DeFi экосистемой номер один. Сейчас система работает в формате закрытого бета-тестирования. С 1 марта мы переходим в следующую фазу, это будет уже открытое тестирование, — сказал Клименко, отвечая на вопрос участников VII Пермского экономического конгресса в пятницу. — В конце апреля платформа будет полностью открыта, и тогда можно уже будет какие-то коммерческие операции на ней совершать».

Ранее Сбербанк объявил о планах технической интеграции своей блокчейн-платформы с экосистемой децентрализованных финансов (DeFi) на базе Ethereum. Системой смогут пользоваться, в частности, пользователи криптокошельков MetaMask (его разработчик — компания ConsenSys). Пользователи также смогут переносить свои криптоактивы из других платформ.

DeFi – система, которая позволяет оказывать и получать аналог привычных финансовых услуг (кредитования, страхования, управления активами), а также совершать операции с криптоактивами на базе блокчейна. Сделки совершаются при помощи смарт-контрактов, а пользователи сами контролируют свои активы. DeFi существует на принципах анонимности, не имеет географических границ и обладает широкими возможностями комбинировать различные услуги и продукты.

Центробанк РФ и Минфин ранее отмечали риски, присущие блокчейн-платформам.