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«Яндекс» через месяц откроет офис в Стамбуле

Компания «Яндекс» 1 марта откроет в Стамбуле свой хаб, который будет включать пространство для совместной работы и офис. Компания давно развивает свой турецкий бизнес — например, турецким пользователям уже доступны картографические и логистические сервисы российской компании.

Источник изображения: Яндекс

Московский офис «Яндекса». Источник изображения: Яндекс

В «Яндексе» подтвердили информацию о грядущем открытии офиса. «Этот офис будет ориентирован на команды, которым нужно находиться в стране для развития сервисов на местном рынке», — сообщили в пресс-службе IТ-компании.

Стоит отметить, что у «Яндекса» уже был офис в Стамбуле — его открыли в 2011 году параллельно с запуском в Турции фирменного поискового сервиса. Однако в сентябре 2020 года турецкий офис компании был закрыт — было решено работать с турецкими партнёрами из головного офиса в России в рамках стратегией по изменению работы в пандемию.

Согласно официальной информации, офисы «Яндекса» расположены в 20 российских городах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также немало офисов есть за границей: в Минске (Беларусь), Алма-Ате (Казахстан), Люцерне (Швейцария), Амстердаме (Нидерланды), Шанхае (Китай), Ньюберипорте (США), а также в Израиле и Чехии.

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: яндекс, офис, стамбул
яндекс, офис, стамбул
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