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Суд присяжных признал Илона Маска невиновным в деле по твиту о приватизации Tesla

Четыре с половиной года назад Илон Маск (Elon Musk) по пути в аэропорт выложил на своей странице в Twitter заявление о намерениях выкупить акции возглавляемой им компании по $420 за штуку, подкрепив его сообщением о наличии необходимых для этого средств. Поскольку сделка в итоге не состоялось, а инвесторы понесли потери, Маску пришлось ответить за это в суде, но присяжные признали его невиновным.

Источник изображения: Benjamin Fanjoy, Bloomberg

Источник изображения: Benjamin Fanjoy, Bloomberg

В пятницу, как сообщает Bloomberg, суду присяжных в Сан-Франциско потребовалось не более двух часов, чтобы оправдать Илона Маска по делу о твите 2018 года, в котором он сообщал о намерениях приватизировать компанию Tesla. Обвинения, выдвинутые пострадавшими инвесторами, были сняты. Это стало очередным успехом адвоката Алекса Спиро (Alex Spiro), который в последние годы ведёт все дела Илона Маска. В 2019 году ему удалось в течение полутора часов добиться оправдания миллиардера по делу об оскорблениях британского спасателя.

Слушания по делу о несостоявшейся приватизации Tesla длились три недели. В 2018 году от намерений выкупить акции компании Илон Маск отказался через две недели после своих скандальных заявлений. Многие инвесторы за это время успели вложиться в акции компании, рассчитывая на их дальнейший рост в цене перед приватизацией, но в итоге потеряли свои средства. Впрочем, регуляторы фондового рынка в США всё же вынудили Маска выплатить штраф в размере $20 млн и обязали его согласовывать с юристами публичные заявления, касающиеся бизнеса Tesla. Кроме того, Маск на какое-то время должен был оставить пост председателя совета директоров этой компании. Ещё $20 млн миллиардер выплатил в качестве компенсации штрафа, наложенного на саму Tesla.

Представляющий интересы пострадавших инвесторов адвокат Николас Порритт (Nicholas Porritt) заявил: «Мы разочарованы исходом дела и рассматриваем следующие шаги». По мнению Алекса Спиро, защищавшего Маска, «присяжные приняли верное решение». Сторона защиты настаивала, что перед тем, как Илон Маск сделал своё заявление о наличии источников финансирования выкупа акций Tesla, он встречался с руководством инвестиционного фонда Саудовской Аравии и японской корпорации Softbank, чтобы получить устные, но недвусмысленные гарантии. К откровениям о планах по приватизации его подтолкнуло желание пресечь утечку информации о готовящейся сделке по другим каналам. Тем более, что накануне в Financial Times вышла статья о намерениях арабских инвесторов приобрести крупный пакет акций Tesla. В ходе выступления в суде Илон Маска также признался, что был готов в случае необходимости продать акции SpaceX для финансирования сделки с Tesla.

В итоге присяжных удалось убедить в невиновности Маска, хотя прочие свидетельства указывали на отсутствие его своевременных консультаций с банками, которые могли бы предоставить миллиардеру средства на выкуп акций Tesla. Через неделю после публикации скандального твита Goldman Sachs и Silver Lake Management, например, всё ещё пытались определить структуру финансирования сделки.

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Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий,
Теги: tesla, илон маск, судебное разбирательство, приватизация, twitter
tesla, илон маск, судебное разбирательство, приватизация, twitter
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