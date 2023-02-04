Twitter поделится рекламными доходами с блогерами, но потребуется подписка Blue

Илон Маск (Elon Musk) сообщил, что Twitter начнёт делиться с блогерами доходами от рекламы, размещаемой в комментариях к их публикациям. Программа выплат начнёт работать уже сегодня, но воспользоваться ей смогут только подписчики Twitter Blue.

До настоящего момента Twitter предлагал только две программы монетизации: Tips, то есть прямые пожертвования от читателей, а также Super Follows — подписчики, которые регулярно перечисляют средства авторам и имеют за это доступ к эксклюзивному контенту. Прямые выплаты от Twitter ставят платформу в один ряд с YouTube, Instagram * и TikTok, которые уже делятся рекламной выручкой с популярными авторами.

Twitter Blue действует лишь в некоторых странах и стоит $8 в месяц при покупке напрямую через сайт или $11 при оформлении через Apple App Store или Google Play, но есть и возможность сэкономить — покупка подписки сразу на год за $84. Она даёт пользователям ряд привилегий: синюю галочку верификации, загрузку видео длиной до 60 минут, редактирование твитов и навигации, разные иконки приложения и некоторые другие возможности.

Подробностей о новой программе монетизации администрация Twitter пока не опубликовала — возможно, это будет сделано позже.