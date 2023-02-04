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Власти ЕС обсуждают введение стандартов и правил регулирования для ИИ

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон (Thierry Breton) сообщил, что в Брюсселе обсуждается закон об искусственном интеллекте (ИИ) — он направлен на снижение рисков, представляемых различными ИИ-моделями, пишет Reuters. В отрасли опасаются, что документ затормозит её развитие.

Тьерри Бретон (Thierry Breton). Источник изображения: europa.eu

Тьерри Бретон (Thierry Breton). Источник изображения: europa.eu

Всего через два месяца после дебюта ИИ-модель ChatGPT, способная генерировать статьи, эссе, анекдоты и даже стихи, набрала 100 млн пользователей и была признана самым быстрорастущим сервисом в истории. Её возможности вызвали опасения, что платформа может использоваться для плагиата и мошенничества, а контраргумент о том, что речь идёт о крупном технологическом скачке, опасений не отменяет. По мнению еврокомиссара Тьерри Бретона, это подчёркивает потребность в разработке международного стандарта для отрасли ИИ — соответствующая инициатива уже обсуждается в Брюсселе.

Согласно действующему законодательству ЕС, ChatGPT считается ИИ-системой общего назначения — её можно использовать для различных целей, включая задачи с большим риском вроде отбора кандидатов на работу или оценки кредитоспособности. По мнению господина Бретона, OpenAI следует продемонстрировать своим коллегам, как должны соблюдаться требования законодательства в отношении ИИ.

В отрасли подобная инициатива воспринимается с опаской: некоторые проекты могут быть отнесены к категории высокого риска, что породит ужесточение требований и увеличение издержек. Согласно данным исследования applyAI, 51 % занятых в отрасли респондентов считают, что принятие закона об ИИ затормозит развитие отрасли. Но господин Бретон настаивает, что население необходимо проинформировать о рисках, связанных с ИИ: это касается предвзятой или недостоверной информации, а также авторских прав на материалы, которые используются для обучения моделей — законодатели обсудят все эти аспекты.

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Рубрики: Новости Software, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: ии, ес, законодательство
ии, ес, законодательство
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