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Ракета-носитель «Протон-М» с метеоспутником «Электро-Л» стартовала с Байконура

Государственная корпорация «Роскосмос» провела первый в этом году запуск космической ракеты, в рамках которого носитель «Протон-М» с гидрометеорологическим спутником «Электро-Л» №4 стартовал с площадки №81 космодрома Байконур. Согласно имеющимся данным, пуск прошёл в штатном режиме.

Источник изображения: «Роскосмос»

Источник изображения: «Роскосмос»

Как и было запланировано, головная часть отделилась от третьей ступени через 585 секунд после старта. После этого разгонный блок «ДМ-03» продолжил выведение космического аппарата на заданную орбиту, которая будет достигнута через несколько часов.

По данным источника, спутники «Электро-Л» размещаются на геостационарной орбите. Они позволяют получать и обрабатывать многоспектральные снимки облачности и подстилающей земной поверхности всего наблюдаемого диска Земли. Кроме того, с их помощью на орбите собираются гидрометеорологические данные. Аппараты задействованы для выполнения телекоммуникационных функций в части распространения, обмена гидрометеорологическими и гелиогеофизическими данными, а также для ретрансляции сигналов от аварийных служб радиобуев системы «Коспас-Сарсат».

Первый космический аппарат «Электро-Л» вывели на орбиту в январе 2011 года. Связь с ним была потеряна в октябре 2016 года. Спутник «Электро-Л» №2 доставлен в космическое пространство в 2015 году, а «Электро-Л» №3 — в 2019 году. В настоящее время эти два аппарата продолжают функционировать в штатном режиме.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: протон-м, спутник, метеорология
протон-м, спутник, метеорология
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