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«iPhone среди роботов»: Apptronik показала прототипы робота-гуманоида Apollo с ногами и без

Компания Apptronik из Остина (США), специализирующаяся на разработке универсальных мобильных роботизированных систем, опубликовала на прошлой неделе несколько видеороликов, в которых демонстрируются прототипы, на основе которых в конечном итоге был разработан дизайн её робота-гуманоида Apollo. Об этом сообщил ресурс IEEE Spectrum.

Источник изображения: IEEE Spectrum

Источник изображения: IEEE Spectrum

В ноябре прошлого года Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США выбрало Apptronik в качестве коммерческого партнёра для запуска нового поколения роботов общего назначения. Робот-гуманоид Apollo является первым в этом семействе.

В отличие от роботов специального назначения, которые могут выполнять только одну повторяющуюся операцию, Apollo является универсальным роботом, способным выполнять широкий спектр задач в динамичных средах. Предполагается, что его можно будет использовать в разных отраслях, включая логистику, розничную торговлю, гостиничный бизнес, аэрокосмическую отрасль и т. д.

Первый робот, созданным Apptronik, получил название Astra. Он не имеет нижних конечностей, поскольку предназначен для манипуляций, а не для динамического передвижения. «Astra довольно уникален, — говорит технический директор Apptronik Ник Пейн (Nick Paine). — Мы пытались достичь возможностей, аналогичных человеческим, с точки зрения манипулирования рабочим пространством и полезной нагрузкой». Astra в настоящее время тестируется в ряде пилотных проектов с участием клиентов в основном из сферы логистики.

В следующем видео, которое Apptronik публикует впервые, демонстрируется робот Quick Development Humanoid (QDH).

QDH базируется на роботизированной системе Astra, в которой добавлены нижние конечности, а также несколько дополнительных степеней свободы в верхней части корпуса, чтобы обеспечить больше мобильности и улучшить баланс. В нём используется только три разных типа приводов. Как сообщается, все разработки (от конструкции до приводов, электроники и программного обеспечения) принадлежат Apptronik, которая также занимается изготовлением роботов. «С QDH мы приближаемся к минимально жизнеспособному продукту с точки зрения полезности, — говорит Пейн, — И это действительно то, что движет нашими разработками, как в программном, так и в аппаратном обеспечении».

Apptronik пока держит в тайне подробности о дизайне Apollo. Новинка будет представлена на мероприятии SXSW, которое состоится в Остине в марте. На данный момент известно, что у Apollo рост около 1,75 м, вес — около 75 кг. Он сможет поднимать груз весом до 25 кг. Этот робот-гуманоид предназначен для работы как в помещении, так и на открытом воздухе. В целом Apptronik позиционирует Apollo как высокопроизводительного, простого в использовании и универсального робота, который может выполнять различные задачи. Сообщается, что Apollo представляет собой «iPhone среди роботов», для которого можно создавать приложения с целью выполнения определённых задач.

Помимо партнёрства с NASA, стартап сотрудничает с ведущими автопроизводителями, крупными транспортными и логистическими компаниями, а также госучреждениями США.

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Рубрики: Новости Hardware, мир роботехники,
Теги: apptronik, робот
apptronik, робот
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