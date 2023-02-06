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Samsung согласилась заплатить $150 млн, чтобы уладить спор о нарушении прав Nanoco на LED-технологии для дисплеев

Компания Samsung Electronics согласилась заплатить $150 млн британской компании Nanoco Technologies для того, чтобы закрыть патентный иск, связанный с технологиями, применяемыми в LED-телевизорах южнокорейского производителя. Nanoco поддержала GLS Capital — компания, финансирующая разбирательства мелких бизнесов с техногигантами.

Источник изображения: Samsung

Источник изображения: Samsung

Как заявили представители Nanoco Technologies и её инвестора, в результате судебного разбирательства была достигнута договорённость, включающая заключение лицензионного соглашения и «передачу некоторых патентов». В результате компания отказалась от претензий к Samsung в США, Германии и Китае. Известно, что стороны сообщили суду о достижении договорённостей ещё в конце прошлого месяца, но на тот момент никаких условий сделки не раскрывалось.

Т.н. «квантовые точки», разработанные Nanoco, повышают качество подсветки LED-дисплеев без использования токсичных тяжёлых металлов вроде кадмия. Иск был подан против Samsung в 2020 году. Южнокорейского техногиганта обвиняли в копировании технологии после получения образцов в ходе обсуждении возможного сотрудничества. В иске, поданном в Техасе, сообщалось, что Samsung начала использовать технологию Nanoco в передовых QLED-телевизорах, выпущенных в 2017 году.

Финансирование сторонними инвесторами судебных исков, подаваемых мелкими компаниями к техногигантам, стало чрезвычайно популярным в последние годы. Подобную практику критикуют ведомства вроде Министерства торговли США, утверждающее, что такие процессы способствуют «ненужным» разбирательствам. Сторонники заявляют, что это помогает создавать равные условия и позволяет добиться справедливости.

По словам представителей Nanoco, финансирование GLS Capital позволило на равных выяснять отношения в правовом поле с гораздо более крупным противником. В GLS заявляют, что Nanoco в данном случае получит более 60 % из получаемых в результате договорённости $150 млн, но не раскрыли дополнительных деталей соглашения. В компании буквально заявили, что «гордятся» поддержкой Nanoco в споре с Samsung.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мероприятия и события IT-индустрии, выставки, форумы, интересности из мира хай-тек, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: samsung, nanoco, телевизор, led, qled
samsung, nanoco, телевизор, led, qled
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