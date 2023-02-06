Серверы шутера CrossfireX будут отключены 18 мая — одиночная кампания тоже станет недоступна

Сетевой шутер CrossfireX, разработанный студией Smilegate совместно с Remedy Entertainment, так и не смог обрести должную популярность среди игроков спустя почти год после релиза. Поэтому разработчики приняли решение о закрытии серверов проекта 18 мая текущего года.

Страница с игрой стала недоступна в цифровом магазине Xbox Store, нового контента для неё тоже можно больше не ждать. Внутриигровые покупки, совершённые в течение последних 14 дней с момента объявления о закрытии, подлежат возврату.

Ещё на сайте CrossfireX опубликована информация о том, что с 18 мая доступ будет ограничен не только к сетевым матчам, но также и к одиночной кампании. «Если вы прибрели одну из одиночных кампаний, то сможете наслаждаться её прохождением вплоть до закрытия серверов 18 мая», — говорится в официальном сообщении.

Шутер CrosfireX был выпущен эксклюзивно для Xbox One, Xbox Series X и S менее года назад — 10 февраля 2022 года. Проект включает в себя бесплатный многопользовательский режим, созданный Smilegate, и одиночную кампанию от Remedy Entertainment. По словам сотрудников студии Smilegate, они решили прекратить поддержку игры, потому что она «в конечном итоге оказалась не такой, какой должна быть».